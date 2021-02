Počivalšek ima dovolj laži in manipulacij, napoveduje tožbe

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v današnjem zapisu poudaril, da "ne drži, da je iz predloga revizije računskega sodišča razvidno, da je imelo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s tem minister Počivalšek ključno vlogo v poslih z dobavo zaščitne opreme med prvim valom epidemije. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo zgolj eden izmed deležnikov, ki so sodelovali v postopku dobave zaščitne in medicinske opreme."

Ni posredoval pri nakupu Geneplanetovih ventilatorjev

V nadaljevanju je dodal, da tudi ne drži "da ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in s tem minister Počivalšek niso imeli nobenih pristojnosti v postopkih nabav zaščitne in medicinske opreme. Pristojnost jim je bila dodeljena na podlagi vladnih sklepov, ki so tudi omogočali nabavo zaščitne in medicinske opreme."

Kot je poudaril, prav tako ne drži, da je "ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vso odgovornost pri dobavi zaščitne opreme prelagalo na zavod za blagovne rezerve. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč z zavodom za blagovne rezerve pri dobavi zaščitne opreme sodelovalo, tudi skupaj z drugimi deležniki."

Počivalšek je v današnjem zapisu na Facebooku zavrnil nekatere očitke glede nakupa zaščitne opreme. Foto: STA

Počivalšek je hkrati pojasnil, da ni posredoval pri nakupu Geneplanetovih ventilatorjev, ampak je "skupaj s sodelavci na ministrstvu na zavod za blagovne rezerve prenesel informacije o nujnosti nabave ventilatorjev, veliki nestabilnosti trga medicinske opreme in nujnosti ukrepanja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na zavod za blagovne rezerve tudi posredovalo informacije o ventilatorjih, ki jih je stroka ocenila za ustrezne, in o ponudbah za te ventilatorje."

Za konec je minister Počivalšek še zavrnil trditev, da je "ministrstvo pri sklicevanju na pozitivno mnenje dr. Mateja Podbregarja iz celjske bolnišnice o primernosti ventilatorjev Sirusmed R 30 za široko uporabo zamolčalo Podbregarjevo opozorilo, da gre za najosnovnejši model nižjega razreda in da bi po tej ceni lahko kupili najboljše ventilatorje Siriusmed R 50+ z vsemi dodatnimi opcijami. Ventilatorjev Siriusmed R 50+ v času nabave R 30 ni bilo dobavljivih prej kot v roku od šestih do devetih mesecev, pri čemer so bili R30 opremljeni z vso opcijsko opremo," je na svojem profilu na Facebooku še zapisal gospodarski minister.