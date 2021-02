Računsko sodišče izdalo predlog revizijskega poročila glede nakupa zaščitne opreme, datum izdaje poročila še neznan

Računsko sodišče je v ponedeljek v postopku revizije nabav zaščitne in medicinske opreme izdalo predlog revizijskega poročila, saj so prejšnji teden zaključili razčiščevalne sestanke z zavodom za blagovne rezerve, vlado ter ministrstvi za obrambo, gospodarstvo ter zdravje, so pojasnili za STA. Kdaj bi lahko izdali revizijsko poročilo, še ni znano.

Na računskem sodišču so za STA pojasnili, da so razčiščevalni sestanki v nekaterih primerih potekali v več delih. V primeru treh revidirancev so se sestankov udeležili tudi odvetniki, skupaj s predstavniki revidirancev. "S takšno prakso se srečujemo izjemno redko, zlasti pa ni običajna pri vladnih uporabnikih državnega proračuna," so navedli na sodišču.

Predlog poročila ni javen dokument

Konkretnega odgovora glede datuma izdaje revizijskega poročila ne morejo dati, saj izdaji predloga revizijskega poročila sledijo faze za končanje revizijskega postopka. Predlog revizijskega poročila je bil vročen le revidirancem in nekdanjim odgovornim osebam revidirancev iz revidiranega obdobja in ni javen dokument.

Na predlog lahko vsi prejemniki podajo ugovor

Na predlog lahko vsi prejemniki podajo ugovor v roku osmih dni od vročitve predloga revizijskega poročila. Trajanje te faze revizijskega procesa je tako odvisno od hitrosti vročanja vsem naslovnikom in od števila ter obsega morebitnih ugovorov prejemnikov predloga revizijskega poročila, ki jih mora obravnavati in o njih odločiti senat računskega sodišča. Po končanem odločanju o morebitnih ugovorih revizorji in revizorke pripravijo končno besedilo revizijskega poročila, ki ga obravnava še redakcijska komisija, nato pa se ga dokončno oblikuje in pripravi za izdajo, so dodali.

Na pisanje nekaterih medijev se je danes na Twitterju odzval Počivalšek, ki je zapisal, da ima dovolj medijskih laži. "Vsebina poročila je povsem drugačna in govori o tem, da je bila Slovenija sistemsko nepripravljena. Niti besede ni o moji osebni vlogi," je zapisal. Naknadno je zapisal, da ga pozivajo, naj objavi tekst poročila računskega sodišča. Kot je navedel, bi to storil z največjim veseljem, da preseka te laži, a če bi to storil, bi res prekršil zakon, saj je še vedno zaupno. "Do javne objave pa lahko 'mediji' nekaznovano zavajajo. To je v nasprotju z novinarsko etiko," je še poudaril.