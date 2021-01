Nevarne Bellaviste v osnutku poročila Računskega sodišča

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel se je ta teden, ko je časopis Delo objavil povzetek osnutka poročila računskega sodišča o maskah in respiratorjih, javno odzval, da je objavljeni povzetek enostranski in da ne razkriva bistvenih nepravilnosti, ki jih je zaznalo računsko sodišče. Ker gre za zaupni osnutek, je bilo nenavadno, da je Vesel komentiral, kaj je bilo objavljeno, ko v javnost ne bi smelo uiti nič. A iz obsežnega poročila, ki še ni dokončno, seveda res ni bilo objavljeno vse in v njem so številne zanimive podrobnosti.

V osnutku, na katerega bodo državne institucije še odgovarjale, so tudi dodatne podrobnosti o znamenitih ventilatorjih Bellavista, ob katerih smo na Siol.net spomladi opozorili, da je bila zanje nekaj mesecev prej izdano opozorilo v ZDA, Kanadi in tudi pri nas, da so lahko smrtno nevarni in da nujno potrebujejo nadgradnjo programske opreme.

Nenavaden uvoz prav teh naprav je bil pozneje razlog, da je brez dela ostal celoten vrh zavoda za blagovne rezerve, tudi kolesarski protestnik Ivan Gale.

Dodatna pooblastila Galetu na zanimiv dan

Kot smo poročali, je naročilnico za transport Bellavist iz Kitajske podpisal Gale prav na dan, ko ga je spomladi obiskal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Podpis naročilnice, ki je omogočil poznejša plačila, je bil nenavaden, ker so te naprave takrat bile že nekaj časa v Sloveniji. Prevoz v Slovenijo je Gale naročil za nazaj. Več o tem lahko preberete tukaj:

Dogajanje pa je bilo nenavadno že prej, ker so na Zavodu za nabavo teh naprav podpisovali kar tri različne pogodbe. Po prvih dveh bi moral biti dobavitelj podjetje Gorenje, v zadnji pa je Gorenje izginilo in je naprave uvoz kar Zavod sam.

Ko gre za datume, je nenavadno tudi, da je nekdanji direktor Anton Zakrajšek Galetu 12. marca podpisal pooblastilo, da ga ta s 13. marcem nadomešča s polnimi pooblastili. 13. marec je bil tudi dan, ko je z izvolitvijo ministrov vladanje prevzela vlada Janeza Janše. Kakšna pooblastila je imel Gale in od kdaj, je navedeno tukaj:

46 respiratorjev Bellavista je bilo med vsemi nabavami izjemna, saj so edini, katerih uporabo je pozneje celo prepovedala javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, ker zaradi načina uvoza, ko jih je uvozil kar zavod sam, niso bili zagotovljeni obvezni certifikati, ki jamčijo ustreznost naprav.

V osnutku revizijskega poročila je zapisano, da za te naprave zavod za blagovne rezerve, ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo za zdravje tudi niso pridobili natančne strokovne ocene, ali so sploh primerni za zdravljenje okuženih s Covid. V osnutku revizijskega poročila piše, da so sicer pridobili mnenje, da so naprave ustrezne in primerne, a ni pisalo, da so primerne za zdravljenje bolnikov s Covid19.

Kaj vse je manjkalo v pogodbah?

Imena, kateri strokovnjaki so ocenjevali, v osnutku poročila ni mogoče opaziti. Smo pa na Siolu v začetku leta poročali, da je k hitremu uvozu naprav z elektronskim sporočilom pozval Richard Knafelj, ki je tudi zapisal, da so Bellaviste ocenjene kot primerne. Tako:

Kot strokovnjak je Knafelj pozneje nastopal v Tarči Erike Žnidaršič in tam kritiziral uvoz drugih respiratorjev Sirius-med, ki so jih v oddaji povezovali s SDS, nenavadno pa je bilo, da so novinarji zamolčali, da je pred zadnjimi volitvami Knafelj sodeloval pri nastajanju programa stranke LMŠ Marjana Šarca in da torej ni nujno le nepristranski strokovnjak. Na to, čeprav je šlo za znan podatek, so morali novinarje opozoriti predstavniki vlade.

Pri Bellavistah pa težava niso bili le certifikati. Kot pri ventilatorjih Sirius-med, iz katerih je Tarča delala škandal, tudi za 46 Bellavist ob nakupu ni bilo dodatne opreme: vlažilnikov, sond, vmesnikov za grelne žice, kar je zavod pozneje dokupil. Stalo je to v skupnem znesku za 76.378 evrov (z DDV). Še 96.819 pa je dodatna oprema stala za 64 ventilatorjev Sirius-med.

Za del naprav Sirius-med iz bolnišnic teh dodatkov niso zahtevali, ker so te naprave v Celju, denimo, uporabljali za zdravljenje ostalih bolnikov, bolj sofisticirane naprave, ki so jih že imeli, pa so preusmerili za najtežje Covid bolnike, deloma pa so te dodatke tudi kupovale kar bolnišnice same.

V pogodbah zavoda za blagovne rezerve za skupaj kar 533 ventilatorjev, tudi Bellaviste in Sirius-med, niso bile vključene storitve vzdrževanje, servisiranja in podpore za 24 urno neprekinjeno delovanje. Računsko sodišče opozarja, da bi Zavod, če bi to vključil v pogodbe, lahko dosegel nižje cene za te storitve kot so jih pozneje bolnišnice. Nenavadno je to bilo tudi, ker so iz bolnice Celje celo opozorilo, da bi glede na visoko ceno ventilatorjev Sirius-med ta morala vključevati stroške servisiranja in vzdrževanja.

Čeprav poimensko odgovorni za to niso navedeni, se zdi, da so bili odgovorni za to takratni vodilni, tudi Gale.