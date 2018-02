Kdo so ključni svetovalci Marjana Šarca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse javnomnenjske ankete, objavljene v zadnjih tednih, med strankami na prvo mesto postavljajo Listo Marjana Šarca (LMŠ).

O tem, s katerimi ljudmi se bo stranka odpravila na junijske volitve, do zdaj v političnih krogih ni bilo veliko znanega. V javnosti sta v imenu LMŠ nastopala le predsednik stranke Marjan Šarec in generalni sekretar Brane Kralj, ki že od lokalnih volitev v Kamniku leta 2010 velja za ključnega Šarčevega operativca, občasno pa tudi Brane Golubović, zaposlen v kabinetu kamniškega župana. Tako Šarec kot Golubović sta nekdanja člana Pozitivne Slovenije (PS).

V obdobju kampanje za predsedniške volitve je Šarec na vprašanje, kdo so člani njegove najožje ekipe, odgovarjal, da gre za širši javnosti neznane ljudi z območja Kamnika, s katerimi je izpeljal dve kampanji za lokalne volitve.

"Ne gre še za ministrske kandidate"

Danes objavljamo prva imena svetovalcev iz kroga Marjana Šarca. Da gre za ljudi, ki mu pomagajo pri pripravi volilnega programa, je za Siol.net potrdil tudi Šarec.

"Sodelujem z ljudmi, ki so dobri na svojih področjih. Pri tem pa nikakor še ne gre za kandidate za ministre ali katere koli druge funkcije," je poudaril.

Na očitke nekaterih političnih tekmecev, da nima ne ljudi ne volilnega programa, Šarec odgovarja, da je nekatere ključne točke predstavil že v obdobju kampanje za predsednika republike.

Takrat je Šarec govoril o "nujnosti resetiranja na vseh ravneh".

"Ves čas ponavljam iste stvari. Zdajšnji volilni sistem se je izpel in ljudem ne daje možnosti, da volijo človeka, ampak stranko. Treba ga je spremeniti, zato da bo v tej državi mogoče kaj narediti. Potrebujemo učinkovitejšo javno upravo in predvidljivo gospodarsko okolje, ki za podjetja ne bo pomenilo ovire," je dejal Šarec.

URBAN BERGANT (GOSPODARSTVO)

Je direktor mengeškega podjetja Elektrina, ki se ukvarja z razvojem elektronske in programske opreme. Leta 2016 je ustvarilo 8,3 milijona evrov prihodkov. Istega leta jo je prevzel Interblock v lasti Joca Pečečnika, ki je bil že pred tem 35-odstotni lastnik podjetja.

Urban Bergant Foto: Občina Kamnik Takrat je Bergant "izrazil zadovoljstvo, da bodo s pripojitvijo postali del ene od najhitreje rastočih igralniških družb na svetu".

V preteklosti je Bergant večkrat kritiziral državo, ki "nas z nenehnimi spremembami sili, da postanemo fleksibilni", in izobraževalni sistem, ki da je z znižanjem meril "vsakemu omogočil fakultetno izobrazbo". Skupaj z nekaterimi podjetniki iz Kamnika je začel ustanavljati sklad tveganega kapitala za lokalne start-upe.

Bergant je občinski svetnik LMŠ v Kamniku. Gre sicer za soimenjaka Urbana Berganta, kandidata Pozitivne Slovenije na državnozborskih volitvah leta 2011 v Kamniku.

RIHARD KNAFELJ (ZDRAVSTVO)

O tem, kdo bo glavni svetovalec LMŠ na področju zdravstva, se je v zadnjih mesecih precej ugibalo.

Rihard Knafelj Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Šarec velja za velikega zagovornika ohranitve javnega zdravstva. V tem delu so njegova stališča podobna politiki dosedanje zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc (SMC). Zagovarja pa tehnološke spremembe v delovanju zdravstvenih ustanov.

Knafelj je specialist internističnih znanosti, zaposlen kot zdravnik na oddelku za intenzivno interno medicino na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) v Ljubljani. Februarja 2015 je postal doktor znanosti. Pričal je tudi na sojenju proti Ivanu Radanu, ki je bil njegov sodelavec.

Kot zanimivost, v prostem času je Knafelj strasten zbiratelj parfumov.

JUSTINA ERČULJ (IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO)

Je docentka za menedžment in predavateljica na pedagoški fakulteti v Mariboru, na blejski Visoki šoli za hotelirstvo in turizem ter mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju.

Od predlanskega vodi program vodenja in upravljanja inovativnih učnih okolij. Tri leta je bila predsednica evropskega združenja Association for Teacher Education in Europe (ATEE).

Justina Erčulj Foto: schoolleadership.eu Sodeluje tudi v programih šole za ravnatelje. Po njenem je "vprašanje, ali so naši ravnatelji res vedno bolj menedžerji in vedno manj pedagoški vodje, odveč", saj da je "pomembneje razmišljati o tem, katere razsežnosti vodenja bolj vplivajo na uspešno poučevanje in katere manj".

Šarec v predsedniški kampanji ni veliko govoril o šolstvu. Poudarjal je le, da zagovarja javno šolstvo in da "poučevanja ni mogoče izvajati s 30 let starimi učbeniki".

Roman Kirn (ZUNANJA POLITIKA)

Kirn se je po naših informacijah Šarčevi ekipi pridružil že v drugem delu kampanje za volitve za predsednika republike. Pred tem so kritiki Šarcu očitali šibkost pri poznavanju zunanje politike, ki da je bila ena od glavnih prednosti aktualnega predsednika Boruta Pahorja.

Je eden od najbolj izkušenih slovenskih diplomatov, ki je kariero začel graditi že v diplomaciji nekdanje Jugoslavije. Do lani je bil veleposlanik Slovenije na Nizozemskem.

Roman Kirn Foto: STA Leta 2002, v obdobju zadnje vlade Janeza Drnovška, je postal stalni predstavnik Slovenije pri Organizaciji združenih narodov (OZN), leta 2009 pa veleposlanik v ZDA. Poverilna pisma je predal predsedniku Baracku Obami, State Department pa ga je klical na pogovor zaradi govora Janeza Stanovnika na proslavi v Dražgošah, v katerem je obračunal z takratnim ameriškim veleposlanikom Josephom Musomellijem.

Drugače kot aktualni minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ki velja za bolj naklonjenega Rusiji, so za Kirna ključnega pomena odnosi z ZDA. Letos je izdal knjigo z naslovom V službi diplomacije. Spremno besedo je napisal Boštjan Udovič, svetovalec predsednika državnega zbora Milana Brgleza, ki je v preteklosti prav tako večkrat kritiziral Erjavca.

Kakšno zunanjo politiko zagovarja Šarec? Še vedno je naklonjen ratifikaciji Avstrijske državne pogodbe, ne skriva pa nezadovoljstva ob razpletu arbitraže.

"Izplen skratka ni tako velik, kot ga želijo prikazati. Seveda je sodbo treba spoštovati. (…) Vedno pa je seveda dopuščeno, da se to vprašanje reši dvostransko," je v intervjuju za Siol.net lani jeseni dejal Šarec. Dvostranskemu reševanju arbitražnega spora so naklonjene tudi ZDA.