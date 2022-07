Nadomestilo plače bo prejemalo šest ministrov prejšnje vlade

Nadomestilo plače po prenehanju funkcije ministra bo prejemalo šest ministrov prejšnje vlade, in sicer Mark Boris Andrijanič, Andrej Šircelj, Zdravko Počivalšek, Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik in Marjan Dikaučič. Preostali ministri prejšnje vlade za nadomestilo plače niso zaprosili, so za STA pojasnili v državnem zboru.

Andrijanič je bil sicer minister za digitalno preobrazbo, Šircelj minister za finance, Počivalšek minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Podgoršek minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Koritnik minister za javno upravo, Dikaučič pa minister za pravosodje.

Višina zneskov bo znana po 15. juliju

O nadomestilih plače nekdanjih ministrov odloča mandatno-volilna komisija državnega zbora, višina zneskov pa bo znana po 15. juliju, pa so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Po prenehanju mandata imajo nekdanji poslanci, ministri in nekateri drugi funkcionarji pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače, in sicer največ pol leta. To velja za tiste, ki po prenehanju mandata iz objektivnih razlogov ne morejo nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve.

Izjemoma lahko nadomestilo plače prejemajo dlje kot pol leta. Pravica se jim lahko podaljša še za največ šest mesecev, če v tem času izpolnijo pogoje za upokojitev.