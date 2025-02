Zamaskirana napadalca v BiH pretepla nekdanjega ministra za varnost

Po besedah Mektića sta ga napadalca pričakala pred vhodom in se ga lotila z udarci po glavi. "Nosil sem torbico in mislil sem, da me hočeta oropati, a vzela nista ničesar," je dejal in dodal, da sta storilca po napadu pobegnila. Hujših poškodb ni utrpel.

Po njegovem mnenju je motiv za napad povezan z njegovim delom med letoma 2015 in 2019, ko je bil minister za varnost in je odkrito opozarjal na kriminal v BiH. Med drugim je pravosodnim organom očital, da ne opravljajo svojega dela in da se zaradi tega v državi razrašča kriminal.

Napad povezuje z nekdanjim delom

"Nikomur se nisem zameril, z nikomer nisem skregan, nihče mi ni grozil. Govorim o obdobju po koncu ministrskega mandata," je povedal in pojasnil, da zato napad povezuje z obdobjem, ko je bil minister. "Tako je, ko se mafija ne boji države," je dodal.

Mektić je sicer v času ministrovanja kot predstavnik Srbske demokratske stranke (SDS) veljal za kritika predsednika Republike Srbske Milorada Dodika in njegove Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD). Dodik je v odzivu na incident dejal, da so vsakršni napadi nesprejemljivi in da verjame, da bodo pristojni organi zadevi hitro prišli do dna, poroča radiotelevizija Republike Srbske (RTRS).