"Ker je čas 'svobode' in velike 'pripravljenosti' na dialog, je prav, da navedem nekaj ključnih argumentov o podrobnosti nakupa vozil 8x8 Boxer, nujnosti modernizacije SV in konceptu varnosti Slovenije ter EU," se je glede nujnosti nakupa vojaških vozil odzval Tonin. Foto: Bojan Puhek

"Pri vprašanju nakupa vozil 8x8 Boxer gre za mnogo več. Gre za vprašanje, ali se bomo vrnili v preteklost ali gremo naprej v prihodnost. Ni dileme, ali Slovenija to zmore in potrebuje. Odgovor je dvakrat DA," je na družbenem omrežju Facebook objavil nekdanji obrambni minister Matej Tonin. Civilnodružbene skupine, združene v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo, so s posebno izjavo namreč v torek podprle novo vlado in ministra za obrambo Marjana Šarca, da izvedejo vse potrebno za preklic nabave 45 oklepnikov boxer 8x8.

"V času brutalne agresije Rusije na Ukrajino pri nas vznikajo razprave, ki pod vprašaj dejansko postavljajo nacionalno varnost RS. Različni 'kvazi' strokovnjaki in filozofi razpravljajo o tem, da bi z lahko pehoto in droni zagotavljali varnost Slovenije, vse skupaj pa bi bilo oprto na tradicijo teritorialne obrambe in partizanskega boja iz 2. svetovne vojne," je svoj zapis začel Tonin. Po njegovem je vse to zgolj uvod v razpravo o tem, da bi Slovenija morala izstopiti iz zavezništva NATO, ki naj bi bil tudi "krivec" za vojno v Ukrajini.

Sta lahka pehota in partizanski način bojevanja prihodnost Slovenske vojske?

Vojaška zgodovina nas uči, da pehotne enote brez podpore težke oborožitve vojne ne morejo zmagati, piše Tonin in dodaja: "Tudi slovenske partizanske enote med 2. svetovno vojno se niso lotile osvoboditve Trsta, dokler jih pri tem niso podprle oklepne enote 4. armade. V vojaškem smislu so k zmagi slovenskih partizanskih sil ključno prispevala zavezniška oklepna vozila in zračna podpora."

Sodobna vojska zato nujno potrebuje oklepno zaščito ter ustrezno zračno in ognjeno podporo, še meni. "Ker smo člani zavezništva NATO, Sloveniji vseh teh dragih sistemov ni treba razvijati samostojno, ampak si z zavezništvom solidarno delimo bremena. Vendar je k skupni varnosti treba tudi prispevati, ne samo jemati! In skrajni čas je, da lastno varnost začnemo jemati resno. Z idealiziranjem zgodovinskih izkušenj kredibilne obrambe ne moremo zgraditi" je opozoril.

Že od leta 2007 je jasno soglasje slovenske vojaške stroke, da so oklepna vozila 8x8 minimalna in osnovna platforma za Slovensko vojsko, da lahko izvršuje ustavno dolžnost, tj. obrambo suverenosti Republike Slovenije, še piše Tonin in dodaja: "Ker pa smo člani zavezništva NATO, nam ni treba razvijati drugih 'težjih' in dražjih zmogljivosti (glavni bojni tanki, vojaška letala, bojne ladje), saj bi nas v primeru potreb podprli zavezniki. Razvijati moramo samo nujne platforme, ki so osnova sodobnih vojska."

Kako bomo pomagali zaveznikom?

Vojaki se po bojišču ne morejo prevažati s kombiji in avtobusi, ampak se prevažajo v oklepnih vozilih, sporoča Tonin.

"Tudi ukrajinske sile se pomikajo na pomoč izpostavljenim odsekom v koloni oklepnih vozilih in ne z osebnimi vozili, kombiji ali avtobusi. Še enkrat: Ukrajina od zahodnih zaveznikov pričakuje predvsem oklep in artilerijo. 'Partizanski' boj pomeni, da vojaške sile sovražnika ne morejo zaustaviti na prostem, ampak so ga prisiljene spuščati v urbana naselja. Rezultat je ogromna gmotna škoda in tisoči mrtvih. Se tega zavedajo slovenski zagovorniki koncepta razvoja 'lahke pehote'? To so vam zamolčali, tako kot vam niso povedali, da za učinkovit teritorialni koncept obrambe skoraj gotovo potrebujemo nov sistem naborniškega služenja vojaškega roka," je ob tem dodal.

Tonin še zanika, da so boxerji 8x8 pretežki za slovenske ceste, da so neprimerni za gorato konfiguracijo naše države in da so predragi.

"Varnost stane. Najdražje za vse pa je, ko varnost izgubimo," je komentiral.

"Pri vprašanju nakupa vozil 8x8 Boxer gre za mnogo več. Gre za vprašanje, ali se bomo vrnili v preteklost ali gremo naprej v prihodnost. Ni dileme, ali Slovenija to zmore in potrebuje. Odgovor je dvakrat DA. Slovenija zmore nakup vozil, prav tako jih potrebuje. Morebitna ustavitev nakupa pa bo zgolj priprava terena izstopu Slovenije iz zveze NATO. Gre za jasno težnjo, da Slovenijo iz kroga jedrnih držav EU preselijo na vzhod – mnogo vzhodneje od Višegrada …" je poudaril Tonin.

Eskalacijska klavzula je odlično izpogajana

"Eskalacijska klavzula je po navadi sestavni del večletnih pogodb in pomeni, da se cena izdelka dviguje glede na rast cen (inflacija, cene surovin, energentov, delovne sile …). Po podpisani pogodbi ta znaša 2,8 % ter temelji na višini dviga minimalne plače delavcev v bavarski kovinskopredelovalni industriji. Za primerjavo: eskalacijska klavzula za Litvo, ki prav tako kupuje podobna vozila, znaša 3,4 % letno. Glede na visoko inflacijo, ki jo lahko spremljamo na vsakem koraku, je po naši oceni višina eskalacijske klavzule odlično izpogajana," je zapisal.

Sprevržena logika o ruski agresiji nad Ukrajino

V Sloveniji obstaja krog različnih levih "intelektualcev", ki verjamejo, da je vzrok za napad Rusije na Ukrajino širitev zveze NATO na vzhod, o aktualnem dogajanju na vzhodu še piše nekdanji obrambni minister. Za dolgotrajnost vojne naj bi bila kriva Ukrajina in zahodni zavezniki, ki z dobavami orožja in materialno pomočjo pomagajo državi, da ustavi brutalno rusko agresijo in zavaruje svojo neodvisnost. Če bi Ukrajina predala svoje ozemlje, bi bilo namreč bojev in prelivanja krvi konec – hkrati pa tudi gospodarske posledice za celoten svet ne bi bile tako hude. Ergo, kriva je trmasta in odporna Ukrajina. Če bi se predali že četrti dan vojne, kot je načrtoval predsednik Putin, potem bi obvarovali številne nedolžne žrtve, meni Tonin.

"Brez dvoma gre za sprevrženo logiko. Kar pa je nevarno za nacionalno varnost in mednarodni položaj Slovenije, pa je dejstvo, da omenjeni levi 'intelektualci' želijo odločujoč vpliv na vodenje slovenske zunanje politike. Namera Putina je jasna: povrnitev celotnega imperija Sovjetske zveze, kar je v nedavnem intervjuju potrdila tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Gre za jasne ozemeljske težnje, in če pade Ukrajina, se Putin ne bo ustavil. Države vzhodne in srednje Evrope smo se zvezi NATO priključile prostovoljno, ker vemo, da tako najbolje zagotavljamo lastno varnost. Sovjetski zvezi so bile države 'priključene' v imenu razrednega boja in vse po vrsti so to združbo želele zapustiti," je zapisal.

V primeru Ukrajine imamo moralno in zgodovinsko dolžnost, da ji pomagamo po svojih najboljših močeh, še meni Tonin. Gre za naše temeljne vrednote, na katerih je nastala tudi Slovenija. Ključno vprašanje pa je, ali smo jih pripravljeni braniti z dejanji ali le z besedami, je izpostavil.

Celoten zapis, objavljen na Facebooku, si lahko preberete tukaj: