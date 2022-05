Zaradi "prastarih" oklepnikov za Ukrajino zapleti med Ljubljano in Berlinom

Nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht je konec prejšnjega meseca sporočila, da bo Nemčija Ukrajini dobavila oklepna vozila na podlagi dogovora, v katerega bi bila vključena tudi Slovenija. Večstranski dogovor o pošiljanju težkega orožja v Ukrajino z več vzhodnoevropskimi državami, vključno s Slovenijo, je pred časom po poročanju nemških medijev omenjal tudi že nemški kancler Olaf Scholz.

Po poročanju Spiegla, ki se sklicuje na zaupni dokument, je Slovenija Nemčiji predlagala krožno menjavo, po kateri bi stare oklepnike T-72 sovjetske izdelave dostavila Ukrajini, v zameno pa si želi nemške oklepnike leopard 2, oklepnike puma in kolesna oklepna vozila GTK boxer.

Slovenija ne želi privoliti v dostavo "prastarih" oklepnikov

A v Berlinu so mnenja, da oklepnikov leopard in puma ne morejo dostaviti, lahko pa bi ponudili "prastare" oklepnike marder in še starejše oklepnike fuchs, v kar pa Slovenija naj ne bi privolila, navaja nemški časnik v članku, ki je bil objavljen pretekli petek.

V dokumentu, na katerega se sklicuje Spiegel, omenjajo štiri mogoče ponudbe Sloveniji. Po prvi bi Nemčija Sloveniji dobavila 30 oklepnikov marder in 35 oklepnikov fuchs, vendar naj bi bila ta možnost za Ljubljano nesprejemljiva. Druga omenja možnost dobave 30 oklepnikov leopard 2 in 35 oklepnikov puma, kar pa ne pride v poštev za nemško vojsko.

Tretja predvideva, da Nemčija Sloveniji dobavi 15 oklepnikov leopard 2 in 35 marder; manjkajočih 15 oklepnikov bi nadomestili z različnimi specialnimi oklepniki. Četrta možnost pa predpostavlja, da Slovenija Ukrajini dostavi 35 oklepnikov, Nemčija pa Sloveniji financira nadomestilo v obliki sodobnih oklepnikov, v prehodnem obdobju pa Sloveniji posodi 35 marderjev, ki jih ta nato vrne Nemčiji.

Večkrat na dan se slišijo, da bi dogovor rešili

Tretja in četrta rešitev sta za Slovenijo "verjetno sprejemljivi", pri čemer bi bila četrta "v medijih verjetno ocenjena negativno", zaupni dokument povzema Spiegel.

Od priprave zaupnega dokumenta je minilo že nekaj tednov, a težave še vedno niso odpravljene. Vendar pa na ministrstvu za obrambo v Berlinu še niso obupali, navaja časnik. Večkrat na dan se po telefonu slišijo z Ljubljano in iščejo nove možnosti, da bi rešili dogovor.

O pisanju Spiegla je poročal tudi Radio Slovenija. Na vprašanje dopisnice RTV Slovenija, kako daleč je dogovor, je tiskovni predstavnik nemškega obrambnega ministrstva pojasnil, da se pogovori nadaljujejo. Dokler niso končani, pa ne more dati odgovora in dodatnih informacij o zadevi. Če bodo našli rešitev in se dogovorili o enem izmed številnih predlogov, bodo to objavili.

Na vprašanje, ali čakajo na novo vlado v Ljubljani, pa so v Berlinu dejali, da si želijo le čimprejšnjega dogovora.