06.54 Bo Putin danes napovedal vojno?

06.46 Zelenski: Ukrajina je del svobodnega sveta, Rusija izolirana

06.01 "Putinov režim posnema Naciste"

Danes v Rusiji praznujejo dan zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni. Kot vsako leto bodo tudi danes praznik obeležili z vojaško parado v Moskvi, predsednik Rusije Vladimir Putin pa bo nagovoril svoje sodržavljane. Že nekaj tednov se na Zahodu ugiba, ali bo praznik Putin izkoristil za uradno napoved vojne Ukrajini. V kolikor bo Putin "specialno operacijo v Ukrajini" res spremenil v uradno vojno, potem bo lahko ruska vojska pričela z mobilizacijo rezervistov, v Ukrajino pa bo lahko poslala več orožja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v video nagovoru na predvečer dneva zmage dejal, da je Ukrajina že del svobodnega sveta. To je v očitnem nasprotju s tistim, kar bomo videli v Moskvi, je dodal. V ruski prestolnici bo namreč danes parada ob dnevu zmage nad nacizmom, na kateri je pričakovati govor ruskega predsednika Vladimirja Putina.

V nedeljo je Ukrajino obiskalo več gostov iz tujine, med njimi ameriška prva dama Jill Biden, kanadski premier Justin Trudeau, predsednica nemškega parlamenta Bärbel Bas ter tudi pevec skupine U2 Bono.

"Prepričan sem, da je ta dan v Ukrajini pokazal, da smo del svobodnega sveta in združene Evrope," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Zelenski.

"To je v očitnem nasprotju z osamljenostjo Moskve v zlu in sovraštvu, ki mu bomo priča," je dodal glede današnje vojaške parade v Moskvi, s katero naj bi obeležili 77. obletnico zmage v drugi svetovni vojni.

"Rusija je pozabila na vse, kar je bilo pomembno za zmagovalce v drugi svetovni vojni," je še dejal Zelenski.

06.01 "Putinov režim posnema Naciste"

Režim Vladimirja Putina posnema naciste, bo danes po poročanju The Guardiana dejal britanski obrambni minister Ben Wallace. Po besedah predstavnika britanske vlade bi moral ruskega predsednika in njegove sodelavce doleteti enaka usoda, kot naciste, ki so jim sodili v Nürnbergu. "Ruska invazija Ukrajine je posnemanje fašizma in tiranje izpred 70 let. Putin in njegovi generali delajo vse napake totalitarnih režimov preteklega stoletja. Zato mora tudi njihova usoda biti enaka," meni Wallace.