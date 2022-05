Rusi grozijo Musku, ker Ukrajincem zagotavlja internet

"Elon Musk je vpleten v oskrbo fašističnih sil v Ukrajini z vojaškimi komunikacijami. Za to boš moral odgovarjati," so besede, s katerimi je vodja ruske vesoljske agencije Roscosmos Dmitrij Rogozin zagrozil Elonu Musku, ker Ukrajincem med rusko invazijo zagotavlja internet, piše The Guardian. Musk se je na grožnje odzval s šaljivim zapisom: "Če umrem v skrivnostnih okoliščinah, te je bilo lepo spoznati."

Direktorju Tesle Elonu Musku je vodja ruske vesoljske agencije grozil zaradi njegovih poskusov, da bi Ukrajini zagotovil internetne storitve.

50-letni Musk za prenos internetnih povezav po vsem svetu uporablja Starlink, ozvezdje z več kot dva tisoč sateliti. Povezava je bila v Ukrajini uvedena, da bi država ohranila splet med rusko invazijo.

Milijarder je dejal, da so se "uprli poskusom vdorov in motenj" Rusov ter se nemudoma osredotočili na protiukrepe.

Vodja ruske vesoljske agencije: Za to boš moral odgovarjati

Musk je v nedeljo zvečer na Twitterju objavil informacije, ki jih je ruskim medijem posredoval vodja ruske vesoljske agencije Roscosmos Dmitrij Rogozin.

Rogozin, ki se je hvalil, da bi Rusija lahko uničila vse države Nata v pol ure, obtožuje Muska, da je dal opremo Starlink nacističnemu bataljonu Azov in ukrajinski vojski.

"Iz pričevanja ujetega načelnika štaba 36. brigade oboroženih sil Ukrajine, polkovnika Dmitrija Kormjankova, izhaja, da je bila zemeljska naročniška oprema satelitskega podjetja Starlink Elona Muska dostavljena bojnim skupinam nacističnih sil. Bataljonu Azov in oboroženim silam Ukrajine v Mariupol so jo dostavili z vojaškimi helikopterji," je zapisal Rogozin.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Direktor Tesle Elon Musk pravi, da mu Rusija grozi zaradi njegovih poskusov, da bi Ukrajini zagotovil internetne storitve.

"Elon Musk je vpleten v oskrbo fašističnih sil v Ukrajini z vojaškimi komunikacijami," dodaja Rogozin. "Za to boš moral odgovarjati na odrasel način, Elon, ne glede na to, koliko se boš delal norca."

"Beseda 'nacist' ne pomeni tistega, kar se zdi, da misli," je tvitnil Musk, ki je v postopku poskusa nakupa Twitterja.

"Če umrem v skrivnostnih okoliščinah, te je bilo lepo spoznati," je dodal.

Številni Muskovi oboževalci so se odzvali na sporočilo, vključno z njegovo mamo Maye Musk.

"To ni smešno," je napisala Muskova mati. "Oprosti! Potrudil se bom ostati živ," je odgovoril Musk.

Starlink usmerja drone, da odvržejo protitankovsko strelivo

Droni, ki jih uporabljajo na terenu, lahko uporabljajo Starlink za ohranjanje povezave in zagotavljanje obveščevalnih podatkov, saj ima Ukrajina težave z internetnim dostopom in izpadi električne energije. S to tehnologijo je mogoče drone usmeriti, da odvržejo protitankovsko strelivo in preprečijo ruski napad.

V podjetju SpaceX so v orbito izstrelili več kot dva tisoč svojih vesoljskih internetnih satelitov Starlink. Upajo, da jih bo do leta 2026 na nebu 12 tisoč. Sestavljajo konstelacijo, s katero bodo zagotavljali poceni širokopasovne internetne storitve. V SpaceX so dejali, da je njihov cilj zagotoviti hitri kabelski internet po vsem svetu.

Volodimir Zelenski se je Musku zahvalil za podporo in tehnološkega mogotca povabil, naj obišče Ukrajino, ko bo vojne konec.