Požar v Belinki. Gasilci: Gori na višjem objektu. #video #foto

Zaradi gašenja požara v podjetju za lesne premaze Belinka je zaprta cesta Črnuče–Šentjakob v Šentjakobu, so sporočili s prometnoinformacijskega centra. Na terenu je več gasilskih enot. "Ravnokar je dvakrat počilo v tovarni Belinka, zaprite okna!" je komentiral avtor videoposnetka na Facebooku.

Ob 18.19 je zagorelo na Zasavski cesti v Ljubljani v podjetju Belinka.

Posredujejo gasilci GB Ljubljana, PGD Podgorica-Šentjakob, Nadgorica, Črnuče, Ježica, Stožice, Tomačevo – Jarše, IGE Belinka-Ljubljana in enota za podporo vodenju Mestne občine Ljubljana, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

"Gasilci celotnega sektorja sever GZL, PIGD Belinka, Enota za podporo vodenju, Gasilska brigada Ljubljana in poveljstvo Gasilske zveze Ljubljana posredujemo na požaru v podjetju Belinka v Nadgorici. Gori na višjem objektu. Prosimo naredite prosto pot intervencijskim vozilom gasilcev, reševalcev in Policije," so na Facebooku objavili v skupini Enota za podporo vodenju.

"Po doslej znanih podatkih v dogodku ni nihče poškodovan. Trenutno je zaradi dela intervencijskih skupin zaprta Zasavska cesta na območju Šentjakoba. Vse, ki so na tem območju, prosimo, da se kraju intervencije ne približujejo, saj s tem ovirajo delo intervencijskih služb," pa so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Foto: Prometno-informacijski center

V času požara se je mimo Belinke peljal tudi Stipo Kajišić, ki je svoj videoposnetek delil na družbenem omrežju.