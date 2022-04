Na Visu zagorela jadrnica s sedmimi Slovenci na krovu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek popoldne so hrvaške policiste obvestili, da je v bližini otoka Vis na eni od jadrnic izbruhnil požar. Na krovu je bilo sedem slovenskih državljanov.

Včeraj ob 16.55 so hrvaški policisti dobili obvestilo, da je v akvatoriju Visa na jadrnici v območju strojnice izbruhnil požar, piše Slobodna Dalmacija.

Na krovu je bilo sedem slovenskih državljanov. K sreči je bila v bližini še ena jadrnica, sestopili so nanjo in se rešili. Nihče ni bil poškodovan.

Takoj po prijavi so se policisti Postaje pomorske policije skupaj z gasilci približali jadrnici s službenim plovilom in požar pogasili. Jadrnico so odvlekli v pristanišče Vis, kjer bodo danes opravili preiskavo.