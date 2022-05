Po eksploziji huje poškodovan 57-letni moški

Požar, ki je se je razvil po eksploziji, se je razširil tudi na zunanji del hiše. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Vzrok za požar še ni znan, sumi pa se, da je prišlo do vnetja neznane hlapljive snovi v prostoru. Poškodovanec, ki se je v prostoru nahajal sam, je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana in ostaja na zdravljenju.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so zapisali na policiji.