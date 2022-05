Nesreča na avtocesti: trčila tri vozila, ena oseba izgubila življenje

Ponoči se je na avtocesti Slovenska Bistrica–Tepanje zgodila prometna nesreča, v kateri so trčila tri vozila. V nesreči so se poškodovale štiri osebe, tri so bile prepeljane v UKC Maribor, ena oseba je umrla.

Gasilci so eno udeleženo osebo, ki je bila v šoku, našli na nasprotnem voznem pasu. V nesreči so se poškodovale štiri osebe, tri so bile prepeljane v UKC Maribor. Ena oseba je umrla, po informacijah PGD Slovenske Konjice poroča 24ur.com.

"Ob 23.24 so na avtocesti Slovenska Bistrica–Tepanje trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb in z vpojnimi sredstvi posipali razlite motorne tekočine," poroča Uprava za zaščito in reševanje.