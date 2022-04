Med gašenjem požara gasilcem grozil, da jih bo ustrelil

Včeraj okoli 5. ure zjutraj je v Križu v Zagrebški županiji izbruhnil požar, v katerem je bil poškodovan 39-letni moški, ki je bil prepeljan na travmatološko kliniko, so sporočili iz zagrebške policije. Gasilci pa so sporočili, da je med intervencijo prišlo tudi do fizičnega obračuna med lastnikom družinske hiše in enim od gasilcev.

Križ: Izbio požar na kući, iz nje frcali meci pa eksplodirala boca. Član obitelji udario vatrogascahttps://t.co/ulg4lOcyXI pic.twitter.com/w2zV5Uo84D — 24sata (@24sata_HR) April 27, 2022

V hiši našli plinske jeklenke in mino

Lastnik hiše je fizično napadel enega od gasilcev in mu grozil, da ga bo ustrelil. Gasilce je tudi žalil in oviral njihovo intervencijo. Ker so policisti osebo hitro odstranili, so lahko gasilci požar uspešno pogasili. Stanovanje v pritličju hiše so tako uspešno rešili, v požaru pa ni bil poškodovan nihče od gasilcev ali družinskih članov.

Med intervencijo so v hiši našli tudi sedem plinskih jeklenk z acetilenom, propan butanom in kisikom ter mino.