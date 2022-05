Vlada prižgala zeleno luč Toninu

Vlada se je na današnji dopisni seji med drugim seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR in soglašala s prevzemom finančnih obveznosti za izvedbo programa Boxer v breme proračunov od 2022 do 2026, so zapisali v sporočilu za javnost.

Minister za obrambo Matej Tonin je prepričan, da Slovenska vojska potrebuje bojna vozila boxer, za katera bo Slovenija odštela 343,4 milijona evrov. Najverjetnejši kandidat za mandatarja Robert Golob je sicer pred časom Tonina pozval, naj se vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb za nakup bojnih vozil boxer.

Podpis memoranduma o soglasju za Slovenijo prinaša finančne posledice v višini 7,2 milijona evrov, ki se nanašajo na povračilo razvojnih stroškov (vstopna pristojbina) za 45 vozil Boxer državam članicam tega programa. Vstopna pristojbina bo poravnana v enkratnem znesku leta 2022.

Slovenija bo dobila 45 bojnih vozil

Vlada soglaša s prevzemom finančnih obveznosti za izvedbo programa Boxer v breme proračunov od 2022 do 2026, finančna sredstva so zagotovljena z Zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Ministrstvo načrtuje nakup 45 vozil Boxer z nameščenim topom 30 mm, za kar je od OCCAR prejelo ponudbo, ki vključuje tudi logistično podporo, rezervne dele, specialno orodje in testno opremo, integracijo sistemov, testiranje, usposabljanja, dokumentacijo, razvoj in projektno vodenje. Višina obveznosti za navedeno ne bo presegla 320 milijonov evrov brez DDV. Memorandum o soglasju bo podpisal minister za obrambo Matej Tonin.