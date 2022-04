Ustavno sodišče: Prepoved referenduma o nakupu boxerjev ni bila protiustavna

DZ je 2. februarja ratificiral sporazum z organizacijo OCCAR, kar bo omogočilo nakup 45 osemkolesnih oklepnikov tipa boxer za Slovensko vojsko. Ker so v Levici prepričani, da gre za predrag in nepotreben nakup orožja, so v DZ 9. februarja s 6.800 podpisi vložili pobudo za zakonodajni referendum, s katerim so želeli preprečiti vladne načrte za nakup osemkolesnikov. A je DZ 21. februarja sprejel sklep, da je referendum o tej temi nedopusten.

Ustavno sodišče ugotavlja, da je sporazum mednarodna pogodba, ki jo ratificira DZ z zakonom. Zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in OCCAR o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR pa je zato "zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe v smislu tretje alineje drugega odstavka 90. člena ustave, glede katerega je referendum po ustavi izključen". Ustava namreč v omenjeni alineji 90. odstavka določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb.

Kot sklene ustavno sodišče, izpodbijani sklep tako posledično ni v neskladju z ustavo.

Sporazum je pravna podlaga za sodelovanje v programih OCCAR

V povzetku odločitve, objavljene na spletni strani ustavnega sodišča, pojasnjujejo, da je sodišče najprej presojalo, ali OCCAR ustreza merilom, ki jih doktrina mednarodnega prava določa za mednarodne organizacije. Levica je namreč trdila, da OCCAR ni mednarodna organizacija v mednarodnopravnem smislu. "Ker gre za organizacijo, ki so jo ustanovile države z mednarodno pogodbo – konvencijo OCCAR – in upoštevaje vsebino določb slednje, je očitek predlagatelja zavrnilo kot neutemeljen," pa je sklenilo sodišče.

Ustavno sodišče je nato navedlo, da je podlaga za sklenitev sporazuma navedena v 37. in 38. členu konvencije OCCAR, v skladu s katerima OCCAR lahko sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami ter vladami, organizacijami in institucijami držav, ki niso članice OCCAR, ter z njimi sklepa sporazume, tako sodelovanje pa ima lahko obliko udeležbe države nečlanice v enem ali več programih, ki jih upravlja OCCAR.

Pojasnilo je, da se s sporazumom med OCCAR in državo nečlanico vzpostavi razmerje med OCCAR in državo nečlanico, brez katerega sodelovanje države nečlanice v programu ni mogoče. Sporazum zato predstavlja pravno podlago za sodelovanje države nečlanice v programih, ki jih upravlja OCCAR.

Pred določitvijo vsebine pisma izvedena pogajanja o sodelovanju v programu Boxer

"Upoštevaje vsebino sporazuma je ustavno sodišče presodilo, da je izpolnjen tudi ključni element mednarodne pogodbe, tj. da jo ureja mednarodno pravo, ki zajema tudi namen ustvariti obveznosti po mednarodnem pravu, ter da sporazum vzpostavlja mednarodnopravno razmerje med pogodbenima strankama, kar je ključen element mednarodne pogodbe," so navedli v povzetku.

Zaključek o pogodbeni naravi sporazuma in o namenu pogodbenih strank, da vzpostavita medsebojno pravno razmerje, pa po oceni sodišča še dodatno potrjujeta dejstvo, da so bila pred določitvijo vsebine pisma o ponudbi izvedena pogajanja o pogojih sodelovanja Slovenije v programu Boxer, in uporaba terminologije, značilne za mednarodne pogodbe.