Sodišče odločilo: Direktorice JAK Renate Zamida niso odpustili nezakonito

Nekdanja direktorica Javne agencije za knjigo RS (JAK) Renata Zamida je izgubila tožbo proti svojemu nekdanjemu delodajalcu. Zamidova je v tožbi trdila, da je bila njena razrešitev nezakonita in da jo mora JAK "pozvati nazaj na delo". Zamidova je tudi pričakovala izplačilo plač v višini več deset tisoč evrov, ki bi jih morala prejeti od svoje razrešitve do končne razsodbe sodišča.

Zakaj so uradno odpustili Zamidovo?

"Ministrstvo za kulturo je že v mandatu prejšnje vlade pod vodstvom takratnega ministra Zorana Pozniča seznanilo svet Javne agencije za knjigo RS z nekaterimi nepravilnostmi pri delu direktorice Renate Zamida," je julija 2020 po poročanju STA ob razrešitvi Zamidove sporočilo ministrstvo za kulturo.

Zamidova je trdila, da ni kriva …

"Iste očitke sem utemeljeno zavrnila že večkrat, nepravilnosti na področjih, zaradi katerih je bil podan predlog razrešitve, ni ugotovil niti pristojni inšpektorat," je dan po razrešitvi po poročanju STA zapisala Zamidaova.

Dodala je, da se poskuša njeno razrešitev ali izsiljen odstop doseči že skoraj pol leta: "V tem času sem bila deležna številnih šikaniranj, blatenja in manipulacij, za 'ustrezen' sklep sveta pa je bilo treba zamenjati tri svetnike, ki so po zgolj treh tednih na položaju in brez vsebinskih razprav o delu agencije glasovali za predlog moje razrešitve. Nezakoniti razlogi morebitne razrešitve pa so tudi podlaga za pravno varstvo."

… in da gre za politiko

"Tako kot pred štirimi meseci tudi danes menim, da je razrešitev nezakonita in je simptom politike, ki se trenutno izvaja na področju kulture in širše. S svojim vodenjem javne agencije za knjigo sem pomirjena. Vse, kar smo skupaj dosegli v preteklih letih, mi je v ponos, in upam, da bo slovenska knjižna panoga tudi na podlagi tega v prihodnje prosperirala," je Zamidova po poročanju RTV Slovenija dejala 14. novembra 2020.

Sodbo delovnega sodišča objavljamo v celoti.