Štirje kandidati za Veselovega naslednika

Na javni poziv za predsednika računskega sodišča, ki ga je podpisal predsednik republike Borut Pahor, so prispele štiri kandidature. Te so poslali Jana Ahčin, Miroslav Kranjc, Dušan Sterle in Aleksander Šinigoj. O kandidatu za naslednika Tomaža Vesela bo odločal DZ v novem sklicu.