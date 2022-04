Kdo bi lahko sestavljal ministrsko ekipo v Golobovi vladi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Golob, zmagovalec nedeljskih parlamentarnih volitev, napoveduje, da bodo v Gibanju Svoboda že v torek zavihali rokave. O sestavi nove koalicije se bodo pogovarjali s Socialnimi demokrati in Levico, ne pa s strankama SDS in NSi. To sproža tudi ugibanja o imenih kandidatov, ki se bodo potegovali za ministrske položaje.

Golob v predvolilni kampanji ni hotel razkrivati podrobnosti o sestavljanju koalicije, je pa v intervjuju za Dnevnikov Objektiv razkril, da bo stranka vztrajala pri ministrstvu za zdravje, ministrstvu za finance, ministrstvu za okolje in prostor ter ministrstvu za infrastrukturo. Zadnji dve bi po novem združil v eno. Katera druga ministrstva si želi pod svojim okriljem, Golob ni razkrival.

Kot zdravstvenega ministra se je največ omenjalo kirurga Danijela Bešiča Loredana. Imena finančnega ministra Golob pred volitvami ni hotel razkriti, je pa zatrdil, da kandidata ima. Stranka Gibanje Svoboda bi lahko imela pod svojim okriljem tudi ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za zunanje zadeve. Kot pravosodno ministrico omenjajo podpredsednico stranke in nekdanjo sodnico Urško Klakočar Zupančič, kot zunanjo ministrico pa drugo podpredsednico stranke in nekdanjo veleposlanico Marto Kos. Ta je v stranki pripravljala zunanjepolitični program.

Za katere resorje bi se lahko potegovali SD in Levica?

Ker bo Golob za sestavo koalicije potreboval vsaj eno izmed strank levega pola, torej SD ali Levico, je napovedovanje o prevzemanju ministrstev še prenagljeno. Ni skrivnost, da se v SD spogledujejo s prevzemom zunanjega ministrstva, ki bi ga vodila predsednica SD in aktualna evropska poslanka Tanja Fajon. Kandidata za ministra enega izmed morebitnih resorjev naj bi bila tudi nekdanji minister za evropske zadeve Milan Cvikl in novinka Emilija Stojmenova Duh, strokovnjakinja za informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kot pravosodno ministrico omenjajo podpredsednico SD in nekdanjo državno sekretarko na tem ministrstvu Dominiko Švarc Pipan.

Če bo del koalicije postala tudi Levica, bo imela kandidate za ministre v šolskem, kulturnem in socialnem resorju. Prav na socialnem področju ima Levica največ programskih zahtev. Koordinatorja Levice Luko Mesca omenjajo kot mogočega ministra za več resorjev, enega izmed ministrstev pa bi lahko prevzel tudi zdajšnji vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec.