To so prve besede iz tabora Roberta Goloba

"Danes ljudje plešejo, jutri se začne nov dan," je v prvem komentarju izida vzporednih volitev dejal predsednik stranke Gibanje Slovenija Robert Golob in dodal: "Jutri bomo začeli trdo delati, da upravičimo to zaupanje, to je naša zaveza tistim, ki so nas danes podprli."

Golob, ki je preko videopovezave nagovoril volilni štab in slovensko javnost, je izrazil občudovanje vseh državljanov, ki so prišli na volitve. Opozoril je tudi, da iz izkazanega zaupanja izhajajo tudi pričakovanja in odgovornost.

Visoka udeležba pove vse - da ljudje res hočejo spremembe in da zaupajo v nas, da edini lahko te spremembe prinesemo, je poudaril.

Naj nam današnji dan prinese novo vlado, ki bo Sloveniji vrnila demokracijo, politično kulturo, svobodo medijev, neodvisnost sodstva, normalno delovanje kulture in kulturnih ustvarjalcev, pa je med drugim poudarila podpredsednica stranke Marta Kos.

"Da, na neki način je rezultat presenečenje. To je praznik demokracije, praznik za vse, ki si želimo svobodnega življenja, ki si želimo živeti v državi, v kateri bomo spoštovani in slišani, kjer bo veljala vladavina prava. Zahvaljujem se vsem, ki so glasovali za nas in ki so šli na volitve," je po objavi vzporednih volitev povedala podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič.

Mesec: Naš rezultat je bistveno pod pričakovanji

"Pozdravljam splošen volilni rezultat, ki kaže, da se je Slovenija odločila, da ne gre po poti Madžarske, da ostane demokratična družba. Naš rezultat je prepolovljen, je bistveno pod pričakovanji. Počakali bomo do uradnih rezultatov," je po razglasitvi rezultatov vzporednih volitev v izjavi za javnost povedal vodja Levice Luka Mesec.

Fajonova zadovoljna

Fajonova se je v prvi izjavi za medije po objavi rezultatov vzporednih volitev zahvalila volivcem "za vsak glas, ki prinaša spremembe Sloveniji, in za vsak glas za SD". "Z vzporednimi rezultati sem zadovoljna, vem, da smo dali vse od sebe," je dejala.

Foto: Siol.net

Šarec: Volilna udeležba je največja zmaga današnjega dne

Stranka LMŠ je po rezultatih vzporednih volitev s 3,8 odstotka glasov tik pod parlamentarnim pragom. Predsednik stranke Marjan Šarec je v prvem odzivu dejal, da je volilna udeležba največja zmaga današnjega dne, volilne rezultate pa težko komentira. Šarec je v izjavi čestital zmagovalcu volitev. "Gre za veličastno zmago, gre za novo obdobje v slovenski zgodovini, kajti vlada, ki smo jo gledali dve leti, ki je uničevala Slovenijo, se bo končno poslovila," je povedal.

Kaj pravi Alenka Bratušek?

"V tej volilni kampanji smo se v stranki SAB borili za to, da je Slovenijo treba postaviti na pravo pot, in kot kažejo vzporedne volitve, nam je vsem skupaj uspelo. Čestitke zmagovalcem Gibanju Svoboda in dr. Robertu Golobu. Seveda pa je treba počakati na prave rezultate Državne volilne komisije," je v izjavi dejala predsednica SAB Alenka Bratušek in v odgovoru na vprašanje, kje se je zataknilo, znova poudarila, da je treba počakati na prave rezultate.

Jasnič napovedal, da bo ponudil odstop

Predsednik stranke DeSUS Ljubo Jasnič je medtem že napovedal, da bo ponudil svoj odstop.

Gale: Nismo enodnevni projekt

"Glede na to, da smo novejša stranka, smo dosegli kar dober rezultat. Noben glas ni sel v nič. Mislim, da je ključni problem v državi korupcija. Ko se tega znebimo, nas čakajo lepši časi. Čestitam tudi vsem strankam, ki so prestopile parlamentarni prag. Mi ostajamo, ne odhajamo in nismo enodnevni projekt," pa je dejal Ivan Gale (Naša prihodnost in Dobra država).