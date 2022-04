Hojs: Rezultati vzporednih volitev so relativno neverodostojni

Predsednik SDS Janez Janša se je na Facebooku zahvalil volivcem. "Glas za SDS je glas za Slovenijo vseh svojih državljank in državljanov, brez razlik. Glas za slovensko družino, glas za slovenskega delavca in upokojenca, glas za naše otroke in za slovensko prihodnost," je zapisal.

NSi: Dosegli smo cilj

"Rezultat je dober, volivcem obljubljamo, da bomo podporo upravičili," pa je v prvem odzivu dejal podpredsednik stranke NSi Janez Cigler Kralj in dodal, da v Novi Sloveniji pozdravljajo visoko udeležbo, stranka je po napovedih njihovega predsednika Mateja Tonina merila na tretje mesto in to tudi dosegla, s čimer so zadovoljni.

Kaj je povedal Zdravko Počivalšek?

"Počakajmo do končnih izidov," je dejal Zdravko Počivalšek iz Gibanja Povežimo Slovenijo in dodal, da glede na to, da so delali po vsej Sloveniji, verjame, da bodo prestopili parlamentarni prag. "Čas za analize bo po dokončnih izidih. V kampanji smo pokazali konkretne načrte, kaj bomo naredili," je še dodal.