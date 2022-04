Vzporedne volitve: Golob zmagal z veliko prednostjo

Največ glasov je prejelo Gibanje Svoboda Roberta Goloba, in sicer 35,8 odstotka glasov oziroma 42 poslanskih sedežev, kažejo podatki vzporednih volitev, ki jih je za RTV Slovenija izvedla Mediana. Sledi SDS Janeza Janše z 22,5 odstotki glasov oziroma 26 sedeži, na tretjem mestu je NSi Mateja Tonina s 6,8 odstotki glasov oziroma osmimi poslanskimi sedeži. V DZ sta se prebila še SD Tanje Fajon s 6,6 odstotki glasov (sedem sedežev) in Levica Luke Meseca s 4,4 odstotki (pet sedežev). Rezultati vzporednih volitev se sicer tokrat nanašajo zgolj na današnje glasovanje, ne pa tudi na predčasne volitve.

Vzporedne volitve kažejo, da se je v parlament prebilo pet strank. Spodaj si lahko ogledate razporeditev sedežev v državnem zboru.

Vzporedne volitve kažejo, da se v DZ ni prebila LMŠ Marjana Šarca (3,8 odstotka), Povežimo Slovenijo (3,2 odstotka) in SAB Alenke Bratušek (2,9 odstotka). Resni.ca Zorana Stevanovića je dobila 2,6 odstotka glasov.

Manj kot dva odstotka in več kot en odstotke glasov so prejele še stranke Naša dežela Aleksandre Pivec (1,8 odstotka), Naša prihodnost in Dobra država (1,6 odstotka), Pirati (1,6 odstotka), SNS Zmaga Jelinčiča (1,6 odstotka), Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba (1,5 odstotka) in Vesna (1,4 odstotka).

Manj kot odstotek glasov so prejele stranke Za ljudstvo Slovenije (0,6 odstotka), DeSUS (0,5 odstotka), Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo (0,5 odstotka), Domovinska liga (0,2 odstotka).