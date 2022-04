Ministrstvo: Boxerji bodo izpolnjevali zahteve SV

Na Morsu so v odzivu na pisanje portala navedli, da je vse tehnične in funkcionalne zahteve v postopku novelacije investicijskega programa obravnavala projektna skupina, ki so jo v večini sestavljali strokovnjaki iz Slovenske vojske. Navajajo tudi, da so bile vse odločitve sprejete soglasno.

Na Morsu so v odzivu na pisanje portala navedli, da je vse tehnične in funkcionalne zahteve v postopku novelacije investicijskega programa obravnavala projektna skupina, ki so jo v večini sestavljali strokovnjaki iz Slovenske vojske. Navajajo tudi, da so bile vse odločitve sprejete soglasno. Foto: OCCAR

Na ministrstvu za obrambo zagotavljajo, da bodo bojna vozila boxer, ki jih za 343,4 milijona evrov kupuje Slovenija, izpolnjevala vse tehnične zahteve in potrebe Slovenske vojske. Zagotavljajo tudi, da so bile v novelaciji investicijskega programa v okviru pogajanj za nakup boxerjev izpuščene le "manj pomembne tehnične zahteve".

S tem so se na ministrstvu za obrambo (Mors) odzvali na poročanje portala Necenzurirano, ki med drugim ugotavlja, da bodo vozila boxer v Slovenijo prišla brez pomembnega dela opreme, ki ga je pred nakupom zahtevala Slovenska vojska (SV). Kot navaja portal, se je ministrstvo za obrambo v pogajanjih z dobaviteljem boxerjev, nemškim podjetjem Artec, temu delu opreme odreklo, ker je s tem želelo pred državnozborskimi volitvami umetno znižati ceno posla z osemkolesniki.

Po poročanju portala, so na Morsu v okviru pogajanj za nakup boxerjev v marcu v pomembni meri spremenili investicijski program, ki je temelj posla. Iz dokumenta, ki so ga pridobili, je razvidno, da so pogajalci večje število zahtev za vozila, oborožitvene postaje in komunikacijsko opremo iz obveznih spremenili v opcijske. To pomeni, da jih lahko nemški dobavitelj izpolni, če tako sam želi, navaja portal.

Vse tehnične in funkcionalne zahteve je obravnavala projektna skupina

Med omenjeno opremo so po navedbah portala dodatna maskirna osvetlitev, svetlobna oprema vozila, oprema za vleko priklopnega vozila, zaščitna sklopka na njegovem sprednjem delu, ogrevan rezervoar in toplotno izoliran sesalni vod goriva, poveljniška loputa, detektor laserskega obsevanja. Iz dokumentov, na katere se sklicuje portal, je razvidno tudi, da vozila med sistemi za komunikacijo ne bodo imela mobilnih in prenosnih dvokanalnih radijskih naprav. Prav tako je na seznamu zahtev, ki niso več obvezne ali pa so bile celo črtane iz programa, mogoče najti več opreme in sistemov, ki so ključni za delovanje oklepnika v vojnih razmerah, med drugim navaja portal, ki se pri tem sklicuje na neuradne vire.

Na Morsu so v odzivu na pisanje portala navedli, da je vse tehnične in funkcionalne zahteve v postopku novelacije investicijskega programa obravnavala projektna skupina, ki so jo v večini sestavljali strokovnjaki iz Slovenske vojske. Navajajo tudi, da so bile vse odločitve sprejete soglasno.

Slovenska različica enaka litovski različici in tehnični specifikaciji SV iz leta 2018

Po njihovih navedbah so bile v novelaciji investicijskega programa izpolnjene vse minimalne vojaške zahteve Slovenske vojske, opuščene pa so bile le manj pomembne tehnične zahteve.

"Končno vsebino sprememb v novelaciji investicijskega programa je potrdil načelnik Generalštaba SV," so zapisali. Ob tem zagotavljajo še, da bo SV dobila bojna vozila z v praksi preverjenimi in delujočimi tehničnimi in funkcionalnimi rešitvami, kot jih imajo tudi druge evropske države v okviru programa Boxer.

Ob tem so spomnili, da je slovenska različica z nameščeno oborožitveno postajo s topom 30 mm, sovprežnim mitraljezom 7,63 mm in nameščenim protitankovskim raketnim sistemom Spike pravzaprav enaka litovski različici in tehnični specifikaciji SV iz leta 2018.

Tudi v SV so za STA zatrdili, da bodo "vozila ustrezno opremljena ter primerna za uporabo v SV" in da je v predvideno ceno nakupa "vključena ključna oprema", ki so jo zahtevali.

Boxerji bodo izpolnjevali zahteve, ki jih zahteva SV

Vozila boxer bodo "izpolnjevala zahteve za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine ter bodo sposobna zagotavljati potrebne učinke", so še poudarili v SV.

"Zadovoljni smo, da imajo vozila visoko balistično ter protiminsko zaščito ter nameščeno oborožitev, ki bo zagotovila tudi delovanje proti oklepnim sredstvom," so navedli. Zatrdili so še, da bodo "vozila opremljena z ustreznimi radijskimi napravami", ki jih v SV že uporabljajo.

STA še čaka odgovore Morsa, kamor je naslovila več vprašanj, povezanih s spremembo investicijskega programa v okviru nabave oklepnih vozil in pogojev izpogajanega večstomilijonskega nakupa, ter vprašanj o vrsti opreme, ki je vključena v pogodbo, vredno 343,4 milijona evrov za 45 boxerjev.