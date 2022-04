Golob namignil, kdo bo zasedel ministrske stolčke

Najverjetnejši mandatar in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob o ministrskih kandidatih vztrajno molči. "Imamo dogovor, da do torka, ko se prvič sestanemo vsi koalicijski partnerji, v javnosti ne govorimo o imenih. Smo si jih pa med seboj izmenjali," je povedal v oddaji Tarča na RTV Slovenija. Vseeno je Golob namignil, kdo bi se lahko znašel v njegovi ministrski ekipi. Potem ko je voditeljica naštela nekaj imen, med drugim Uroša Macerla, Tatjano Bobnar, Boštjana Lindava, je Golob komentiral z besedami: "No, nekatere ste celo zadeli."

Konkretnih imen kandidatov, ki se bodo potegovali za ministrske stolčke, Golob ne razkriva. "Dejansko si želimo ustvariti ekipo, ki bo po svoje presenečenje, ne nujno ker bi bili popolnoma nepoznani javnosti, ampak ker jih javnost ne pričakuje. Želimo razbiti ustaljene vzorce, tudi političnega delovanja ali pa delovanja vlade na način, da bomo poskušali sestaviti ekipo, ki bo med seboj funkcionirala. Se pravi, da ne bodo ministri med seboj skregani, še preden pridejo tja, ampak da bodo lahko delovali skupaj. Vam bom dal en je primer. Verjamemo, da je treba ministrstvo za šolstvo reformirati, posebej osnovno šolstvo, šport in srednje šole, posebej visoko šolstvo, znanost, inovacije, digitalizacijo. Zagotovo morata oba ministra ali ministrice med sabo dobro sodelovati tudi kot osebe. To je tak primer, kjer imamo sicer dve ministrstvi, z dvema različnima agendama, ampak želimo, da sodelujejo," je pojasnil v včerajšnji oddaji.

Na vprašanje, ali se nam pod okriljem Svobode obeta združitev strank, ki so ostale zunaj parlamenta, kot nekakšen veliki LDS, Golob odgovarja: "Svoboda bo vedno Svoboda. Nikoli se ne bo preimenovala v LDS. Več razlogov je. Res pa je, da bomo poskušali slediti pozitivni dediščini dr. Drnovška, ki je znal združevati ljudi, ki so si bili po vrednotah blizu, pa mogoče različni v pogledih na nekatere rešitve. Prvi takšen korak v smeri združevanja človeškega kapitala bo namenoma, da bomo vsem strokovnim sodelavcem v državnem zboru iz omenjenih strank ponudili, da se nam pridružijo. Kdor bo želel, bo enako dobrodošel pri nas kot kdo drugi. Na ta način želimo res združevati znanje in izkušnje ljudi, ne strank, da bomo lahko hitreje premikali stvari na najboljše."

Golob: Mogoče bomo ministrstvo za pravosodje prepustili kakšni drugi stranki

Vidni podpornik stranke GS je župan Zoran Janković, ki je se je znašel v več postopkih pred ljubljanskim sodiščem. Kot morebitna ministrica za pravosodje se omenja prav podpredsednica stranke GS Urška Klakočar Zupančič. A Golob pravi, da ga to ne skrbi: "Mogoče bomo prepustili pravosodje kakšni drugi stranki, da se izognemo takim namigom. Po drugi strani župan Janković ni izvoljen na Gibanju Svoboda niti mi nismo povezani s Pozitivno Slovenijo. Smo politično popolnoma ločeni in tudi ne verjamem, da bi na bodočih, novih volitvah nastopali skupaj. Niti na lokalnih. Tako da to me ne skrbi."

Edna izmed ključnih oseb bo zagotovo tudi finančni minister. Med imeni kandidatov se omenja Tomaža Vesela, Mojmirja Mraka in Andreja Bertonclja. A je Golob jasno povedal, da stolček finančnega ministra ne bo pripadal nikomur izmed njih: "Ne bo nihče od njih. Mesto bo zasedel gospodarstvenik, želim si, da je gospodarstvenik, seveda bo imel ekipo ljudi, ki se zelo dobro spoznajo na javne finance in na proračun. Zakaj pa si želim, da je gospodarstvenik? Kar poudarjam je, da če želimo zagotoviti socialno pravično državo, moramo najprej ustvariti, in ne samo varčevati pri deljenju. Tako ne moremo narediti pravega preboja in zato si želim gospodarstvenika, ki bo imel posluh za javne finance, hkrati bo razumel, kaj pomeni ustvarjanje nove vrednosti."

Simič: S takšnim predsednikom vlade ne želim delati

Kot je še potrdil predsednik stranke GS, bodo prve poteze vlade klasične, se pravi menjava šefa policije, Sove in Ukoma, DUTB, Pošte, Telekoma, Elektro Ljubljana, NPU. Polovico kadrov imajo po njegovih besedah že pripravljenih.

"Namenoma se ne ukvarjam z imeni, in res se ne ukvarjam z imeni, kdo vse je tisti, ki nima česa iskati v nobeni moderni državi na mestu, kjer je. Jaz si želim, da bomo skupaj s civilno družbo našli sistemski zakon, ki bo te škodljive posledice prejšnje vlade odpravil. Hkrati tudi vsa škodljiva kadrovanja. Meni je bolj pomembno, da mesta zasedejo strokovnjaki," je znova poudaril Golob.

Na napovedane menjave vseh kadrov, ki jih je imenovala ta vlada, se je na Twitterju odzval generalni direktor Finančne uprave Ivan Simič, ki je zapisal, da bo ob imenovanju finančnega ministra odstopil. To je Simič potrdil tudi v Tarči in Golobove načrte glede kadrovanja komentiral tako: "Jaz politično ne pripadam nobeni stranki. Jaz sem samo zasledil izjavo gospoda Goloba, ki je povedal, da so sedaj vsi vodstveni kadri, torej vsi direktorji, ki so trenutno na položajih, nekompetentni. Če meni nekdo reče, da sem nekompetenten, potem nimava ničesar skupaj za delati. Torej, ne vem, če ste zasledili to njegovo izjavo, ta izjava je bila objavljena in meni ne bo nihče govoril, da sem nekompetenten, svoje delo obvladam, ga poznam do potankosti, vem, kako se vodi finančno upravo, kajti za sabo imam štiri leta vodenja davčne uprave, trikrat sem bil direktor davčnih uprav in si ne dovolim, da mi kdorkoli reče, da sem nekompetenten. Zato sem enostavno povedal, da jaz s takim predsednikom vlade ne želim delati in tudi, ko bo prišel minister, bo prvi dan pač dobil mojo odpoved."

To si Golob obeta od Čeferina

V oddaji sta z voditeljico spregovorila tudi Aleksandru Čeferinu, o njegovi vlogi in vplivu na sestavo stranke pred volitvami in sestavo nove vlade. "Mi nimamo nobenih stricev, tudi Aleksander Čeferin je sicer moj dober znanec, se rad z njim pogovarjam, ampak ne, ni poskušal vplivati na sestavo stranke niti na volitve, še manj na sestavo vlade. Tudi danes se ne vpleta v to. Si pa veliko obetam od tega, ko bomo imeli vzpostavljeno vlado, da bi tudi skupaj preko njihovih vez in poznanstev, predvsem pozitivnih poznanstev, formirali Slovenijo kot gospodarsko zanimivo državo in poskušali tudi spodbuditi nekatere investicije v visoke tehnologije v Sloveniji. Tega ne skrivam in si tu res obetam dosti od njihove pomoči. Brez kakršnihkoli uslug, ampak da skupaj gradimo boljšo državo," je vlogo najvplivnejšega Slovenca opisal Golob.