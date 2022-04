Bo že prvi zakon Gibanja Svoboda kršil pravo EU in ustavo?

Zakon proti škodljivim ukrepom oblasti, ki ga je Robertu Golobu in Gibanju Svoboda pripravil Inštitut 8. marec pod vodstvom Nike Kovač, naj bi posegel v enajst obstoječih zakonov, še preden bi se konstituirala nova vlada. Prvič bi se zgodilo, da bi državni zbor sprejel zakon še pred imenovanjem vlade.

Na področju šolstva bi zakon zmanjšal moč staršev in lokalnih skupnosti ter povečal samovlado učiteljev. V svetih šol in vrtcev bi na na mesta, ki so zdaj namenjena staršem in predstavnikom lokalnega okolja, ravnatelji in učitelji kadrirali sebe in nadzirali sami sebe.

Zakon bi odpravil najem vozila z voznikom in najem prevoza z elektronsko aplikacijo. Inštitut 8. marec ukrep promovira kot varstvo taksistov pred vozniki Uberja, a v Sloveniji že zdaj več podjetij ponuja najem vozil z voznikom. Odprava storitve, ki voznikom in podjetnikom daje kruh, ogroža obstoj podjetij in družin zaposlenih, zato ti že napovedujejo ustavno presojo in postopek pred sodiščem Evropske unije.

"Zakon bi posegel v podjetniško svobodo. Omejuje pretok storitev, torej osnovne svobode, na katerih temelji Evropska unija. Ko zakonodaja omogoči napredek in ustavne pravice, jih ne sme več odvzeti," pravi eden od voznikov, ki za zaščito družine in otrok iz očitnih razlogov želi ostati neimenovan, in spomni na pogrom, ki so ga bili deležni tisti, ki so v preteklosti javno komentirali lobije taksistov. Spomni tudi, da so na Hrvaškem taksisti zažigali vozila voznikom, najetih po aplikacijah.

ALDE, v katero se želi vključiti Gibanje Svoboda, promovira Uber

"Evropska stranka ALDE se močno zavzema za močno Unijo in poenotenje trga s spletnimi aplikacijami, zato je shizofreno, da stranka Roberta Goloba v Bruslju prosi za članstvo, doma pa predlaga zakone, ki nasprotujejo načelom ALDE in ščitijo lokalne lobije," še pravi.

Stranka evropskih liberalcev ALDE je maja lani organizirala okroglo mizo skupaj z družbo Uber. Že leta 2015 je predsednik ALDE Guy Verhofstadt vodil dogodek z naslovom "The only way is App" ali "Edina pot je z aplikacijo".

"Evropa se ne sme bati Uberja. Inovativne aplikacije omogočajo milijone delovnih mest v Evropi," je med drugim na družbenih omrežjih objavil Verhofstadt, ki je bil belgijski premier v času, ko so v Belgiji prek aplikacij začeli delovati Uber in preostali prevozniki.