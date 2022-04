Golob na srečanju s predsednikom Pahorjem #vŽivo

Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob se je na neformalnem srečanju sestal s predsednikom države Borutom Pahorjem. "Dr. Golobu sem kot zelo verjetnemu novemu predsedniku vlade izrazil željo in pripravljenost za tvorno sodelovanje. Z moje strani ga bo deležen toliko, kolikor ga bo, kot predsednik vlade željan. Tako sem ravnal z vsemi predsedniki in predsednico vlade doslej. Običajno je potreben čas za sestavo vlade dva meseca. Če bi vse teklo gladko, bi v tem primeru lahko letošnjo novo vlado dobili že v začetku meseca junija," je v izjavi za medije po srečanju dejal predsednik Pahor.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači sprejel zmagovalca nedeljskih državnozborskih volitev, predsednika Gibanja Svoboda dr. Roberta Goloba. pic.twitter.com/McwoaLc1B8 — Borut Pahor (@BorutPahor) April 26, 2022

"Kot sem v teh 10 letih večkrat povedal, kot predsednik republike vlad niti ne podpiram niti ne podiram, temveč z njimi sodelujem. Z dr. Golobom sva izrazila vzajemno pripravljenost za tvorno sodelovanje v korist države in njenih ljudi," je v izjavi poudaril predsednik Borut Pahor.

Najverjetnejši mandatar Robert Golob je predsednika ob tem obvestil, da bo prejel predlog s potrebnim številom podpisov poslank in poslancev. "To mi omogoča, da lahko takoj, brez dvomov ugotovim voljo DZ in mu pošljem predlog kandidata za predsednika vlade. Pričakujem, da bom to storil že na dan, ko bom opravil posvete," je še povedal Pahor.

Golob je namreč že v nedeljo izrazil pričakovanje, da bo vlado mogoče sestaviti v čim krajšem času. Napovedal je pogovore z SD in Levico, ne namerava pa se sestati z SDS in NSi. Danes je znova izrazil željo, da bo vlada operativna še pred počitnicami, da se po njegovih besedah lahko pripravimo na jesen: "Vsak teden več nam bo zelo koristil. Hvaležen sem, da je predsednik to razumel in glede na jasne rezultat bomo proceduro lahko učinkovito izpeljali. Če nam to uspe bi lahko imeli v sredini junija operativno vlado."

Kot je še povedal Golob se je pred srečanjem s Pahorjem na neformalnem srečanju sestal s predsednico SD Tanjo Fajon. "Ne ocenjujemo, da bi obstajala potreba oziroma razhajanje, da ne bi ambiciozne časovnice, da bi imeli vlado do prve polovice junija, tudi izvedli," je po pogovoru s Fajonovo povedal Golob.

Preden se bo v koalicijska pogajanja podala Levica, pa se bo svet stranke v prihodnjih dneh opredelil do ponujenega odstopa izvršnega odbora stranke zaradi slabega volilnega rezultata. Koordinator Levice Luka Mesec in Golob sta sicer v ponedeljek že opravila pogovor, Golob pa naj ne bi imel zadržkov, da s koalicijskimi pogajanji počaka na odločitev stranke, pravijo v Levici.

Gibanje Svoboda je na nedeljskih državnozborskih volitvah po delnih neuradnih izidih dobilo 41 poslanskih mandatov, SD sedem in Levica pet.