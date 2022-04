Pikalo odstopil. O tem, ali mora oditi tudi Fajonova, pa pravi: To ni več moja stvar.

"Na teh volitvah nisem bil kandidat, torej odstop ni povezan z mojim rezultatom. Iz načelnih razlogov in politične kulture mora nekdo sprejeti odgovornost za slab rezultat. 6,66 odstotka je pač slab rezultat in pika. S svojim odstopom želim spodbuditi debato v stranki, kaj je šlo narobe in kaj se dela narobe, da smo prišli do tako slabega rezultata," nam je po odstopu s položaja podpredsednika stranke SD povedal Jernej Pikalo. Bo odstopila tudi predsednica Tanja Fajon?