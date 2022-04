Videtič: Zgrožen sem nad izjavo predsednice SD

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Politična komentatorja Bojan Požar in Miran Videtič sta v oddaji Slovenija izbira na Planet TV analizirala in komentirala trenutno politično dogajanje. Videtič je poudaril, da je nad izjavo predsednice SD Tanje Fajon, ki pravi, da je z rezultati volitev zadovoljna, zgrožen: "Predsednica takšne stranke si tega enostavno ne bi smela dovoliti. Od gospoda Goloba bo dobila le mrvice in s temi bo morala biti zadovoljna."