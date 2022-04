Tako si bodo zmagovalci in poraženci volitev razdelili državne milijone

Zakonodaja strankam, ki so na volitvah dosegle najmanj en odstotek glasov, omogoča financiranje iz državnega proračuna. Na prejšnjih volitvah so bile do teh sredstev upravičene štiri neparlamentarne stranke. Tokrat bo, sodeč po neuradnih rezultatih Državne volilne komisije, financiranje prejemalo kar deset strank, ki niso prestopile praga DZ.

Višina sredstev za financiranje političnih strank je trenutno določena pri 2,5 milijona evrov. Iz tega fonda je v prejšnjem sklicu DZ črpalo 13 političnih strank, devet parlamentarnih in štiri neparlamentarne. Tokrat se bo iz njega financiralo 15 strank, pet parlamentarnih in deset neparlamentarnih. Prejemki posameznih strank bodo zato sorazmerno nižji.

Dodatno so stranke upravičene tudi do povračila stroškov volilne kampanje. Po zakonu o volilni in referendumski kampanji liste, ki so osvojile poslanska mesta, za vsak dobljen glas prejmejo 0,33 evra. Liste, ki so na državni ravni prejele dva odstotka od skupnega števila glasov, pa za glas dobijo 0,17 evra.

Večji uspeh, več denarja

Če poslanci obsega omenjenega fonda za financiranje strank ne bodo spreminjali, bo relativna zmagovalka volitev Gibanje Svoboda na letni ravni prejela približno 710 tisoč evrov, za izvedbo volilne kampanje pa bo lahko počrpala do 134 tisočakov. Drugouvrščena SDS bo prejemala približno pol milijona evrov, za kampanjo pa bo prejela do 91 tisoč evrov. Prejemki NSi in SD se bodo gibali pri približno 170 tisočakih, za kampanjo pa bosta dobili povrnjenih do 26 tisoč evrov. Prejemki Levice bi lahko dosegali 130 tisoč evrov na leto, povrnjenih pa bo dobila še 17 tisočakov za izvedeno kampanjo.

LMŠ, ki je na volitvah prejela 3,72 odstotka, bo za svoje neparlamentarno delovanje prejemala približno 115 tisočakov, za stroške kampanje pa bo lahko počrpala 7.400 evrov.

Resni.ci 100 tisočakov

Gibanje Povežimo Slovenijo (PoS) je kot koalicija petih strank dosegla 3,42 odstotka, s tem so presegli prag 1,5 odstotka, ki ga zakonodaja določa v primeru liste treh ali več strank. Iz proračuna bi lahko prejemali približno 110 tisočakov, za njihovo kampanjo pa bo povrnjenih do 6.800 evrov. Govorec PoS Marko Balažic je za STA pojasnil, da bodo sredstva delili na podlagi notranjega dogovora, ki so določili že pred volitvami, konkretnih podrobnosti pa ni želel razkriti.

Stranka Resni.ca bi z 2,86 odstotka prejetih glasov dobila približno 100 tisočakov, za kampanjo pa ji bo država vrnila 5.700 evrov. Medtem bo SAB z 2,61 odstotka prejela nekaj več kot 90 tisočakov, za njeno kampanjo pa bo na voljo do 5.200 evrov.

Pivčevi 71 tisočakov

Do denarja bo sicer z 1,77 odstotka upravičena tudi Zdrava družba, ki bo prejela okoli 75 tisočakov. Koalicija Naša prihodnost in Dobra država je v skrinjico prejela 1,7 odstotka, med sabo si bosta stranki torej delili nekaj manj kot 75 tisočakov, kar je nekaj tisočakov manj, kot jih je Dobra država sama prejemala po prejšnjih volitvah. Sredstva si bodo delili po ključu pol-pol, je za STA pojasnil generalni sekretar Dobre države Gregor Vovk Petrovski.

Pirati so tokrat z 1,63 odstotka dosegli slabši rezultat, namesto 91.800 evrov bodo prejemali približno 74 tisočakov na leto. Naša dežela Aleksandre Pivec pa bo z doseženih 1,51 odstotka glasov prejemala približno 71 tisočakov, toliko bo ob primerljivem odstotku prejemala tudi SNS. Stranka Vesna je prejela 1,33 odstotka glasov, po informativnem izračunu STA bo torej prejemala okoli 68 tisoč evrov.

O porabi sredstev bodo morale stranke poročati Ajpesu in računskemu sodišču

Stranke, ki so se merile na volitvah, so morale sicer za namen financiranja kampanje 45 dni pred volitvami odpreti poseben transakcijski račun. Zapreti ga morajo najpozneje štiri mesece po glasovanju, nato pa v 15 dneh Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložiti poročila o financiranju kampanje. Porabo sredstev za tiste stranke, ki so upravičene do povračila stroškov za volilno kampanjo, bo pod drobnogled vzelo tudi računsko sodišče.

Stranke so sicer pred kampanjo večinoma napovedovale, da bodo porabile manj sredstev, kot jih po predpisih lahko porabijo za kampanjo.