V torek znani izidi glasovanja po pošti iz Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nedeljskih državnozborskih volitvah je sicer največ volivcev obkrožilo stranko Gibanje Svoboda, ki je glede na delne neuradne rezultate dobila 41 poslanskih mandatov. V DZ so se uvrstile še stranke SDS s 27 poslanci, NSi z osmimi, SD s sedmimi in Levica s petimi.

Na nedeljskih državnozborskih volitvah je sicer največ volivcev obkrožilo stranko Gibanje Svoboda, ki je glede na delne neuradne rezultate dobila 41 poslanskih mandatov. V DZ so se uvrstile še stranke SDS s 27 poslanci, NSi z osmimi, SD s sedmimi in Levica s petimi. Foto: Klemen Korenjak

Po nedeljskih državnozborskih volitvah okrajne volilne komisije danes preštevajo še glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije, izidi pa bodo predvidoma znani v torek. Razmerja med strankami, ki so se uvrstile v DZ, glasovi po pošti sicer ne morejo bistveno spremeniti, lahko pa bi vplivali na izvolitev posameznih kandidatov.

Po pošti so lahko glasovali oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so bili v bolnišnicah ali zaporu. Tokrat je bilo takšno glasovanje omogočeno tudi volivcem, ki so zaradi okužbe s koronavirusom pristali v izolaciji.

Za takšno obliko glasovanja se je prijavilo 1.977 volivcev, po pošti pa je lahko glasovalo tudi 106 invalidov.

Izidi znani po 12. uri

Okrajne volilne komisije danes štejejo glasovnice, ki so prispele do 12. ure, izidi pa bodo predvidoma znani v torek po 12. uri. Čez teden dni, 3. maja, pa bodo prešteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine. Tedaj bodo tako znani končni, a še neuradni izidi državnozborskih volitev, uradni izidi pa bodo znani najpozneje 10. maja.