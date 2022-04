Volilna udeležba za zdaj skoraj 70-odstotna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največji delež volivk in volivcev se je na volišča odpravil v volilni enoti Ljubljana Center.

Foto: Ana Kovač

Po delnih rezultatih Državne volilne komisije je največ glasov prejelo Gibanje Svoboda Roberta Goloba, sledijo SDS Janeza Janše, NSi Mateja Tonina in SD Tanje Fajon. V državni zbor se je uvrstila še Levica Luke Mesca. Preštetih je 99,68 odstotka glasov. Volilna udeležba na nedeljskih parlamentarnih volitvah je bila 69,71 odstotka, kar je največ po letu 2000.

Najvišja volilna udeležba v volilni enoti Ljubljana Center, najnižja na Ptuju in v Mariboru

Volitev se je udeležilo 69,71 odstotka volilnih upravičencev, kar je največ po letu 2000. Udeležba sicer še ni dokončna, saj bo k izidu treba prišteti še glasove po pošti iz Slovenije in tujine. Po zadnjih delnih, neuradnih podatkih je bilo oddanih 1.179.292 glasovnic, veljavnih jih je bilo 1.168.542, neveljavnih pa 10.750.

Največji delež volivk in volivcev se je na volišča odpravil v volilni enoti Ljubljana Center, kjer je volilo 73,57 odstotka volilnih upravičencev, in volilni enoti Kranj, kjer jih je glasovalo 73,13 odstotka.

Več kot 70-odstotna je bila volilna udeležba tudi v volilnih enotah Ljubljana Bežigrad (72,34 odstotka) in Celje (70,68 odstotka). Najmanjša volilna udeležba pa je bila v volilnih enotah Ptuj (64,36 odstotka) in Maribor (66,93 odstotka).

Med volilnimi okraji so najbolj množično volili v okraju Škofja Loka 2, kjer se je volitev udeležilo 78,49 odstotka, Kranj 3, kjer so zabeležili 78,37-odstotno volilno udeležbo, in Ljubljana Šiška 4 z 78,35-odstotno udeležbo.

Tudi v volilnih okrajih z najnižjo volilno udeležbo je na volišča prišla več kot polovica volilnih upravičencev. V volilnem okraju Lendava, okraju z najnižjo udeležbo, jih je volilo 56,44 odstotka.