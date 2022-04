Tuji mediji: Pred Golobom je velika odgovornost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volitve v Sloveniji spremljajo številni tuji novinarji. Današnje volitve ocenjujejo kot prelomne zlasti zaradi velikega razkoraka med prvo- in drugouvrščeno stranko. Poudarjajo tudi, da je pred Robertom Golobom velika odgovornost, da upraviči zaupanje volivcev in volivk.

Novinarja hrvaške televizije RTL Borisa Miševića prvi rezultati vzporednih volitev niso presenetili, saj so že predvolilne ankete nakazovale možnost velikih sprememb na slovenskem političnem prizorišču.

"Ko smo spremljali analize, smo videli, da ima Golob določeno moč in da je v Sloveniji določena kritična masa ljudi, ki si želi spremembe. Zdaj se je potrdilo, da je ta kritična masa še večja in da ljudje v Sloveniji sporočajo politikom: Dovolj nam je. Sporočajo pa tudi Janši, da niso zadovoljni s tem, kako je vodil državo. Če nekdo, ki je v januarju ustanovil stranko, na volitvah dobi tako močan rezultat, je očitno, da mu ljudje verjamejo in zaupajo. Mislim pa, da je zdaj pred Golobom velika odgovornost, da pokaže, da si je takšen rezultat tudi zaslužil," je ob razglasitvi rezultatov vzporednih volitev poudaril Mišević.

Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so se v zadnjem obdobju dvignili na novo raven in Mišević verjame, da bo tako ostalo tudi po tem, ko bo vodenje države prevzela nova vlada.

"Ne verjamem, da bo Golob povzročal težave v kateremkoli sporu med Slovenijo in Hrvaško, temveč bo, glede na to, kaj je delal prej in da prihaja iz gospodarstva, odnose med državama dvignil še na višjo raven," je poudaril.

Velika večina Slovencev podpira drugačno vizijo Slovenije

Po mnenju novinarja italijanske tiskovne agencije Ansa Valeria Fabbrija so današnje volitve pokazale, da se v Sloveniji na političnem prizorišču obeta zelo velika sprememba.

"Te volitve jasno kažejo, da velika večina Slovencev, predvsem tistih, ki so šli na volitve, podpira drugačno vizijo Slovenije, ki jo zdaj predstavlja Golob. To je zelo pomembno za enotno in združeno politično vizijo," je poudaril.

Ob tem je spomnil, da zadnja leta na slovenskem političnem prizorišču niso bila težka le zaradi covida, temveč tudi "v pogledu javne družbene in politične debate". "Upam, da se bo stanje zdaj umirilo, saj Slovenija potrebuje stabilnost," je med drugim dejal Fabbri.

Hrvaški mediji pišejo o utrjevanju političnega prostora, ker bo v novem parlamentu manj strank, zato bo politična razdrobljenost manj izrazita. Navajajo komentatorje v Ljubljani, ki pravijo, da bi Golob lahko sestavil stabilno vlado le s svojo stranko in Socialnimi demokrati.