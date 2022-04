Tanja Fajon zapušča Evropski parlament

Predsednica SD Tanja Fajon je bila izvoljena v DZ, zato bo zaradi nezdružljivosti funkcij prekinila mandat evropske poslanke. Do njenega mesta so upravičeni Matjaž Nemec, Dominika Švarc Pipan in Neva Grašič. Kdo jo bo nasledil, bo odvisno tudi od koalicijskih pogajanj z Gibanjem Svoboda, so pojasnili v pisarni Tanje Fajon.