V pisarno SD prejeli sumljivo pisemsko pošiljko

Policijsko upravo (PU) Nova Gorica so dopoldne obvestili, da so v enem izmed objektov v Novi Gorici prejeli sumljivo pisemsko pošiljko, v kateri so bili posušeni rastlinski delci, pomešani z drugo neznano snovjo. Analiza vsebine še ni končana, so navedli na PU. V stranki SD so za STA potrdili, da so jo prejeli v svoji novogoriški pisarni.