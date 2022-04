Za Italijane volitve v Sloveniji ob robu novic #foto

Slovenske volitve v italijanskih vsedržavnih medijih niso bile deležne prav velike pozornosti. Glede na dogajanje na mednarodnem prizorišču je bilo to sicer pričakovati. V nedeljo so bile namreč tudi v Italiji (poleg ukrajinske krize) v ospredju francoske volitve. V večini državnih tiskanih medijev, so se novice iz Ljubljane tako znašle nekje kot zunanjepolitični okvirček v sklopu bogatega poglavja francoskih volitev.

Pravzaprav ne gre za kako posebno novost. Slovenija se v medijih zahodne sosede na naslovnicah znajde zelo redko, nazadnje je to bilo ob obisku treh premierov (Janše, Morawieckega in Fiale) v Kijevu. Drugače pa na Apeninskem polotoku dogajanju v vzhodni sosedi posvečajo precej manj pozornosti. Razlogov je več. Če poenostavimo, je Slovenija predvsem precej manjša soseda. Da ne bo pomote, tudi Avstrija se recimo bolj poredko pojavlja v italijanskem časopisju.

Drugič pa velja povedati tudi to, da je redakcijska politika velikih italijanskih medijev precej bolj usmerjena v obravnavanje notranjepolitičnih vprašanj, kot pa v zunanjepolitične teme (razen seveda v primeru velikih zgodb). Od vsedržavnih italijanskih medijev ima tako v Ljubljani svojega stalnega dopisnika samo tiskovna agencija Ansa. Drugače je s krajevnimi mediji iz Trsta, ki o Sloveniji le poročajo nekoliko več. Dopisnika v Sloveniji ima tako tržaški dnevnik Il Piccolo.

Skupni imenovalci

Nedeljske državnozborske volitve so zabeležili vsi večji italijanski dnevniki. V glavnem je šlo sicer za krajša poročila z volilno kroniko ali za foto novico. Vsi so, kot že povedano, slovenske volitve postavili kot novičko ob bok zgodbi o ponovni izvolitvi Macrona za francoskega predsednika. Zapisi so bili objavljeni seveda včeraj, v ponedeljek 25. aprila. Skupni imenovalec vseh zapisov je politična sprememba, do katere je prišlo v Ljubljani, potem ko so volilci dosedanjega premiera Janšo "zamenjali" z novim obrazom Robertom Golobom, nekdanjim menedžerjem na področju energetike.

Politična in strankarska preteklost novega premierskega kandidata večinoma ni posebej izpostavljena. Pogled na slovensko stvarnost pa je v marsičem odslikava tega, kar v Sloveniji ponuja pretežni del medijske krajine. Retorika je bila torej dokaj podobna tisti, ki jo najdemo tudi (večinoma) v Sloveniji. Pri tem velja še dodati, da so le redki italijanski mediji imeli svojega človeka v Ljubljani. Nekateri so svoja poročila osnovali na tiskovnih agencijah, drugi so se naslanjali na dopisnike iz drugih krajev.

Italijanski tiskani mediji o liberalcu Golobu

Začnimo z najbolj razširjenim dnevnikom, milanskim Il Corriere della Sera z naklado 225 tisoč izvodov. Njegov lastnik je Urbano Cairo, eden od pomembnejših medijskih podjetnikov, ki ima v lasti tudi zasebno televizijsko postajo La7 (s precejšnjim poudarkom na informativnih oddajah) in pomemben del rumenega revijalnega tiska.

Il Corriere della Sera vsekakor velja za institucionalni liberalni dnevnik, ki je bil zgodovinsko blizu velikim industrijcem. Foto: Andrej Černic

Foto novica o slovenskih volitvah je bila v tem dnevniku na strani 3. V manjšem okvirčku v desnem spodnjem kotu se pojavlja fotografija Roberta Goloba. Predstavljajo ga kot nekdanjega državnega menedžerja, ki je z novim liberalnim gibanjem Svoboda premagal dosedanjega konservativnega premiera Janšo, ki si je politično blizu z madžarskim premierom Orbanom.

Ob tem citirajo tudi Golobove besede, da so bile volitve "boj med svobodo in avtokracijo". Foto: Andrej Černic

Dnevnik La Repubblica velja za glasnika levosredinskih idej in stališč. Donedavno je spadal v založniško skupino L'Espresso, ki je bila zgodvinski glas levice v Italiji. Njegovo lastništvo pa je v zadnjih letih prevzela skupina Gedi, za katero stoji družina Agnelli, lastnica avtomobilske hiše Fiat. Istega lastnika ima še en pomemben italijanski dnevnik, turinski La Stampa. La Repubblica je po razširjenosti drugi italijanski dnevnik z naklado v višini nekaj manj kot 160 tisoč izvodov. La Stampa pa nekoliko presega 100 tisoč izvodov.

La Repubblica je objavila poročilo o volitvah v Sloveniji v spodnjem pasu na strani 5 (prav tako v okviru francoskih volitev). Zapis z naslovom "Suverenisti izgubljajo dele, Slovenija liberalcu Golobu" prinaša sliko o zmagi novega obraza nad dosedanjo koalicijo, ki jo postavljajo ob bok suverenističnim evropskim političnim silam.

La Repubblica še piše, da je bila Golobova predvolilna strategija predvsem v luči "antijanšizma", napoveduje pa tudi zelo verjeten koalicijski dogovor s Socialnimi demokrati, medtem ko o dogovarjanjih z Levico poroča, da bodo težavnejši. Foto: Andrej Černic

Na podobne strune je uglašen tudi zapis v dnevniku La Stampa, kjer v naslovu omenjajo, da je na volitvah zmagal evropsko naravnani kandidat Golob. Janši pripisujejo evroskeptično držo, ob tem sicer omenjajo njegovo podporo Ukrajini in dejstvo, da je bil med prvimi evropskimi voditelji, ki je obiskal napadeni Kijev.

La Stampa. Foto: Andrej Černic

O Sloveniji tudi spletni mediji

O slovenskih volitvah so poročali tudi vsi večji spletni portali, začenši z državno radiotelevizijo RAI in njenim Rainews.it ter s portalom TGcom24, ki je spletno mesto televizijskih postaj Mediaset (njihov lastnik je nekdanji italijanski premier Berlusconi). Tudi v tem primeru oba medija poročata o zmagi liberalnega kandidata proti evroskeptičnemu premieru.

Rainews pri tem posebej popisuje tudi Golobovo politično pot iz LDS preko Pozitivne Slovenije in stranke SAB vse do prevzema stranke Z.DEJ in njene transformacije v Gibanje Svoboda.

Rainews dalje na kratko opisuje tudi Golobovo menedžersko pot na vrhu podjetja GEN-I. Foto: Andrej Černic

Podobno vsebino z nekoliko več poudarka na predvolilni kampanji je imel tudi portal TGCOM 24. Na spletu lahko najdemo še precej več novic o slovenskih volitvah, ki so jih objavili tudi drugi mediji. O dogajanju na volilno nedeljo je tako pisal katoliški dnevnik Avvenire z naslovom "Sprememba v Sloveniji: liberalec Golob je premagal evroskeptičnega Janšo".

TGCOM24. Foto: Andrej Černic

Rimski dnevnik Il Messaggero je krajšo novičko objavil malo po objavi rezultatov vzporednih volitev z naslovom "Volitve v Sloveniji, po vzporednih volitvah Golob vodi pred Janšo". Dnevnik Il Fatto Quotidiano, ki je v Italiji oster kritik ukrepov vlade Maria Draghija (za časa kovida, pa tudi v zvezi z ukrajinsko krizo) pa spletni prispevek o Sloveniji naslavlja z besedami "Premagani premier Janez Janša. Zmagoslavje nove stranke Roberta Goloba, nekdanjega javnega menedžerja, ki stavi na okolje". Okoljski dejavnik vsekakor ni izpostavil samo ta medij. Najdemo ga v več drugih zapisih.

Omenjeni mediji so novice črpali večinoma iz tiskovnih agencij. Poleg Anse je o volitvah v Sloveniji poročalo tudi več manjših tiskovnih agencij, ki so širši medijski krajini prispevale večji del informacij, na katerih so omenjeni zapisi nastali.

Il Messaggero. Foto: Andrej Černic

O volitvah podrobneje tržaški Il Piccolo

Slovenske volitve so vsekakor našle nekoliko več prostora v krajevnih italijanskih medijih v čezmejnem območju. Kroniko dogajanja je tako pripravilo uredništvo deželnega sedeža RAI v Trstu, ki je ob tem posebno pozornost namenilo tudi dvoboju med kandidatoma za mesto, ki v Državnem zboru pripada italijanski narodni skupnosti in ki ga je osvojil dosedanji poslanec Felice Žiža. Robert Golob pa je v krajevnem kontekstu seveda za obmejno javnost zanimiv, ker je Novogoričan, Gorica in Nova Gorica pa se pripravljata na projekt Evropska prestolnica kulture 2025. Golob je bil dalje v preteklosti tudi predsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki združuje obmejne občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.

Tržaški dnevnik Il Piccolo je volitvam v Sloveniji posvetil strani 4 in 5. Osrednji zapis z naslovom "Golobovi novi liberalci so prekosili Janšo. Ljubljana obrača stran" prinaša podrobnejšo kroniko z izjavami volilnega dne.

Poleg tem, ki jih predstavljajo tudi drugi že omenjeni mediji, v Il Piccolu najdemo tudi izjave vodij vseh strank. Poleg dvoboja Janša – Golob pa je predstavljena tudi usoda nekdanjih premierov Šarca in Bratuškove, ki so izpadli iz parlamenta, ter napovedan odstop vodje Levice Luke Meseca. Foto: Andrej Černic

V drugem zapisu so posebej predstavljene možnosti sestavljanja koalicije, pri čemer izpostavljajo, da je Golob pojasnil, da si v koalicijski večini želi tudi Levico. V manjših okvirih ob robovih strani Il Piccolo prinaša še nekaj anekdot. Najdemo tako odzive krajevnih politikov v Furlaniji Julijski krajini, informacije o številu kršitev volilnega molka, o okrajih, kjer je bila volilna udeležba najvišja, o politični preteklosti Roberta Goloba in celo o vdoru Ladislava Trohe na sedež Državne volilne komisije.

Il Piccolo. Foto: Andrej Černic