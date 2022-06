"Slovensko" mesto, ki ga poskuša ruska vojska zasesti za vsako ceno

Eno od mest, ki jih skuša v regiji Doneck zasesti ruska vojska, je tudi Slovjansk. Za to ukrajinsko mesto so hudi spopadi med proruskimi silami iz Donbasa in ukrajinsko vojsko potekali že leta 2014.

Slovjansk je imel pred letošnjim ruskim napadom na Ukrajino okoli 107 tisoč prebivalcev, na začetku stoletja pa okoli 125 tisoč. To ukrajinsko mesto, ki leži v Doneški regiji, je industrijski in zdraviliški kraj obenem. Je tudi pomembno prometno vozlišče, zaradi česar ima še večji strateški pomen.

Ruska trdnjava Tor

Zgodovina mesta se je začela šele v 17. stoletju, ko je carska Rusija zgradila trdnjavo z imenom Tor (kot leto ustanovitve se najpogosteje omenja letnica 1676). Območje, na katerem so postavili trdnjavo Tor, je bilo stoletja pod oblastjo Tatarov in je bilo neobljudeno oziroma redko poseljeno.

To je bilo stepsko območje tako imenovanih Divjih polj. Trdnjava Tor (ime je dobila po reki Torec) je imela najprej nalogo obrambe pred vpadi Tatarov v osrčje carske Rusije.

Pridobivanje soli ob trdnjavi Tor

Na območje stepskih Divjih polj so se v 17. stoletju priseljevali zlasti ukrajinski kozaki (ti so zaslužni za številne ozemeljske osvojitve v času carske Rusije), večinoma z območja Poltave, zaradi česar je to območje dobilo ukrajinski narodnostni značaj.

Slovjansk se je med letoma 1784 in 1794 uradno imenoval Slovensk. To je bila popačenka iz imena Solevansk, kar pomeni mesto soli. Mesto, ki se je po reki Torec do leta 1784 imenovalo Tor, je bilo namreč dolgo časa glavni proizvajalec soli v carski Rusiji, zaradi česar je dobilo vzdevka grad Solenoj oziroma Solevansk. Na fotografiji iz leta 2016 vidimo obisk takratnega ukrajinskega predsednika Petra Porošenka v Slovjansku ob drugi obletnici osvoboditve mesta. Foto: Guliverimage

Območje, na katerem leži Slovjansk, je bogato s kameno soljo ter ima veliko slanih jezer, slanih močvirij in slanih izvirov, zaradi česar je v bližini trdnjave Tor zrasla vas, v kateri so bili obrati za pridobivanje soli.

Kako je mesto soli ...

Kot pomembno mesto za pridelavo soli je mesto oziroma trdnjava Tor dobila vzdevek grad Solenoj (tako je imenovana v nekem načrtu trdnjave iz leta 1697) oziroma pozneje Solevansk, kar pomeni mesto soli.

Pozneje se je zaradi uvoza cenejše soli s Krima (ta je postal del carske Rusije leta 1783) in iz Astrahana pridobivanje soli v Toru končalo oziroma je precej upadlo.

... postalo mesto Slovanov

Ostalo pa je ime Solevansk, ki se je sčasoma spremenilo v Slovensk oziroma Slavensk po rusko. Tako je bilo mesto uradno preimenovano leta 1784, ko Tor po propadu tatarskega Krimskega kanata ni bil več vojaško mesto. Leta 1794 pa je mesto uradno dobilo ime Slovjansk oziroma Slavjansk po rusko.

V času hudih spopadov poleti 2014 je bilo mesto Slovjansk precej poškodovano. Pozneje so veliko poškodovanih zgradb obnovili, letos pa je bilo mesto spet tarča napadov. Fotografija je iz leta 2014. Foto: Guliverimage

Slovjansk po ukrajinsko oziroma Slavjansk po rusko torej po ugotovitvah zgodovinarjev izvirno nima nobene povezave z imenom Slovani (po rusko Slavjane in po ukrajinsko Slovjani), pač pa je ime dobil po soli. Šele pozneje je zaradi podobnosti z imenom Slovjani/Slavjani dobil današnje ime.

Slovjansk postane zdraviliški kraj

Novo tržno nišo je Slovjansk v 19. stoletju našel v uporabi slane vode in blatnih kopeli za zdravljenje različnih bolezni ter postal cenjen zdraviliški kraj. Pozneje, po širjenju industrializacije, pa so v mestu začeli razvijati tudi kemično in težko industrijo oziroma strojegradnjo.

Bitka za Slovjansk leta 2014

Ko so leta 2014 proruski zagovorniki ločitve Donbasa od Ukrajine razglasili neodvisno Doneško in Lugansko ljudsko republiko, so v okvir Doneške ljudske republike poskušali vključiti tudi mesto Slovjansk.

Aprila 2014 so oboroženi in zamaskirani proruski uporniki iz Donecka pod vodstvom nekdanjega ruskega vojaškega veterana in sodelavca ruske obveščevalne službe FSB Igorja Girkina (znanega po vzdevku Strelkov) zasedli mesto in pregnali ukrajinske sile. A ne za dolgo. Po hudih spopadih so julija 2014 mesto znova zasedli Ukrajinci in pregnali proruske upornike nazaj v Doneck.