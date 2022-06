Peskov o možnosti jedrske vojne: Moraš biti dovolj moder ... #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



7.17 Trije evropski voditelji na poti v Ukrajino

6.45 Biden Ukrajini pošilja milijon dolarjev vredno orožje

6.22 "Vsi bodo raziskani in kaznovani!"

6.16 Gazprom je Nemčiji v dveh dneh zmanjšal dobavo plina za 60 odstotkov

6.13 Oster boj za regijo Lugansk se nadaljuje

Rusija in ZDA se morajo pogovoriti o podaljšanju sporazuma START za zmanjšanje jedrskega orožja, je v četrtkovem intervjuju za RIA News povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Vprašanje je pomembno za svetovno varnost in ruska vojaška operacija v Ukrajini ni bila razlog, da bi se mu izognili, je dodal Peskov.

Na vprašanje o možnosti jedrske vojne je Peskov odgovoril: "Mislim, da bi morali biti danes mediji dovolj profesionalni, da ne postavljajo takih vprašanj, in tisti, ki so intervjuvani, bi morali biti dovolj modri, da na takšna vprašanja ne odgovarjajo."

Nemški kancler Olaf Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanski premier Mario Draghi so danes zjutraj na poti v Ukrajino. Na pot naj bi se odpravili z nočnim vlakom.

#Breaking French President Macron, German Chancellor Scholz and Italian PM Draghi are on their way to #Ukraine pic.twitter.com/BeSPkDSsNn

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo napovedal, da bo v Ukrajino poslal milijardo dolarjev vredno orožje, kar po navedbah virov vključuje protiladijske raketne sisteme, topovske granate in naboje havbic.

"Vsi ruski vojni zločini bodo raziskani in kaznovani," je v sredo dejala ukrajinska glavna tožilka Irina Venediktova.

Na Twitterju je objavila fotografijo nje in tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča.

Prosecutors are working even under fire gathering evidence for 🇺🇦 and Int.Courts. For the first time in history, the @IntlCrimCourt @KarimKhanQC is a part of the Joint Investigation Team on the @Eurojust platform. All #RussianWarCrimes will be investigated and punished. pic.twitter.com/CwSEE76YAx