Vse več Evropejcev bi ukrajinsko zemljo dalo za poceni bencin

V raziskavi javnega mnenja Evropskega sveta za mednarodne odnose glede ruske invazije na Ukrajino so sodelovali Finci, Francozi, Nemci, Italijani, Poljaki, Portugalci, Romuni, Španci, Švedi in Britanci. Foto: Reuters

Razlike med Evropejci, ki si želijo čimprejšnji konec vojne v Ukrajini, ter ljudmi, ki Ukrajince podpirajo tudi na račun lastnega standarda življenja, so vse večje. To razkriva meritev javnega mnenja v desetih članicah EU in v Veliki Britaniji. Kot poroča The Guardian, razlike med "skupino za mir" in "skupino za pravico" vse bolj spominjajo na obdobje po veliki finančni krizi pred desetletjem. Ko se je Evropa razklala med države, ki so dajale posojila, in države, ki so bile prezadolžene. Torej med države, ki so podpirale nemške zahteve za strogo varčevanje, in države, ki so podpirale Grčijo ter druge članice EU, ki so se znašle v nezavidljivi javnofinančni situaciji.

V zameno za mir tudi klečanje pred Putinom

Vse več Evropejcev torej podpira čimprejšnji konec vojne v Ukrajini, tudi za ceno izgube ozemlja. Ukrajinskega ozemlja. Še pred mesecem dni je takšno idejo podpiralo zelo majhno število Evropejcev, danes pa bi ozemlje Ukrajine v zameno za cenejši bencin Putinu dali že polovica Italijanov ter skoraj polovica Nemcev, 40 odstotkov Romunov in Francozov, tretjina Švedov, Portugalcev in Špancev …

Neomajni pri podpri Ukrajincev pa ostajajo predvsem v državah Vzhodne Evrope. Za brezkompromisni mir se zavzema le vsak osmi Poljak, skoraj polovica jih klečanju pred Putinom ostro nasprotuje.

V povprečju danes tretjina Evropejcev, ki so sodelovali v raziskavi, podpira mir v Ukrajini za kakršnokoli ceno. Neomejeno podporo Ukrajini izraža le še 22 odstotkov Evropejcev.

Ukrajinska zemlja za poceni bencin

In zakaj vse več Evropejcev zahteva mir za kakršnokoli ceno? Kot razkriva raziskava javnega mnenja, so razlog naraščajoče cene vseh dobrin, predvsem pa energentov. Kar 61 odstotkov Evropejcev, ki so sodelovali v raziskavi, skrbijo naraščajoči stroški. Tretjina jih je zaskrbljena tudi zaradi morebitne recesije, ki bi lahko sledila visoki inflaciji in ohlajanju gospodarstva.

Največje skrbi Evropejcev zaradi vojne v Ukrajini

61 odstotkov Evropejcev skrbi zaradi naraščajočih stroškov življenja in energentov.

61 odstotkov Evropejcev skrbi morebitna ruska uporaba jedrskega orožja.

46 odstotkov Evropejcev skrbi morebitna ruska uporaba kemičnega orožja.

42 odstotkov Evropejcev skrbi, da bo Rusija napadla njihovo državo.

28 odstotkov Evropejcev skrbi, da bosta visoki inflaciji in ohlajanju gospodarstva sledili recesija in porast brezposelnosti.

Prihodnost brez Rusije

Medtem ko se Evropa deli glede vprašanja prihodnosti Ukrajine, pa je glede enega vprašanja skoraj enotna. Skupne prihodnosti EU in Rusije ni več. Vse več Evropejcev podpira energetsko neodvisnost od Rusije, dolgoletno prekinitev gospodarskih odnosov ter tudi konec kulturne izmenjave. Vendar, tako trdita avtorja raziskave, stanje v Ukrajini lahko negativno vpliva na EU tudi glede njenega položaja v svetu. Če se bo Evropa tako kot v času finančne krize razdelila na dva tabora, se bo najverjetneje njen vpliv na svetovnem parketu še bolj zmanjšal. Večina Evropejcev pa že danes meni, da je EU v vsakem primeru veliko izgubila zaradi ruske invazije.