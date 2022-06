Kako se bo Šarec zagovarjal pred kolegi v Natu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obrambni ministri držav članic zveze Nato so v Bruslju začeli dvodnevno zasedanje, na katerem so se jim pridružili tudi ministri Ukrajine, Švedske in Finske. To je prvo zasedanje za novega slovenskega obrambnega ministra Marjana Šarca, ki bo kolegom moral pojasniti tudi odločitev za prekinitev nakupa 45 nemških oklepnikov boxer 8 x 8.

Dvodnevno zasedanje obrambnih ministrov Nata se je začelo z delovno večerjo, na kateri so sodelovali tudi obrambni ministri Ukrajine, Gruzije, Švedske in Finske, udeležil pa se je je tudi visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko Josep Borrell.

Minister Šarec je poudaril, da Slovenija ostro obsoja ruski napad na Ukrajino. "Solidarnost z Ukrajino izražamo tudi s pomočjo, ki jo namenjamo Ukrajincem," so tvitnili pri ministrstvu za obrambo.

Med temami pogovorov sta še prehranska in energetska varnost.

Del razprave prvega dne zasedanja je še širitev Nata na Švedsko in Finsko, ki sta maja zaprosili za članstvo v zavezništvu, a njun pristop blokira Turčija. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je sicer med obiskom na Švedskem ta teden dejal, da je prišlo do napredka pri reševanju tega spora. Foto: Twitter/MORS

Stoltenberg je podrobnosti glede vsebine zasedanja, ki je namenjeno pripravam na madridski vrh zavezništva konec junija, predstavil danes dopoldne na novinarski konferenci.

Četrtek bo predvidoma namenjen razpravi o dolgoročni obrambni in odvračalni drži Nata v luči ukrajinske vojne ter izpolnjevanju zahtev glede izdatkov za obrambo s strani držav članic, kjer bo na vprašanja kolegov o razvoju Slovenske vojske odgovarjal tudi minister Šarec.

Med svojo predstavitvijo pred odborom DZ za obrambo je Šarec 30. maja napovedal spremembe ključnih strateških dokumentov Slovenske vojske, ki bi jo vrnil h konceptu teritorialne obrambe.

Z zvezo Nato bi izpogajal, da Slovenska vojska v njej sodeluje na način, ki se sklada s to novo usmeritvijo. V tej luči je napovedal tudi revizijo pogodbe nakupa osemkolesnikov boxer, saj si želi osemkolesnikov, ki bodo predvsem služili potrebam naše vojske, na našem terenu. Pogodbo bi izpodbijal tudi iz razloga, da ni skladna z veljavnimi resolucijami, po katerih Slovenska vojska kupuje opremo, ki je delujoča in preizkušena na terenu in pri kateri ni razvojnih stroškov.