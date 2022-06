Reševanje LMŠ: prižigajo zeleno luč za preživetje pri Golobu

Predsednik Gibanja Svoboda in premier Robert Golob je po volitvah napovedal, da si želi sestaviti močno levosredinsko stranko, tudi skozi sodelovanje z LMŠ in SAB, s čimer merijo tudi na zmago na jesenskih lokalnih volitvah.

S Šarčevim zborom članstva bodo stekli še zadnji koraki pred pripojitvijo LMŠ h Gibanju Svoboda, s čimer bo LMŠ prenehala obstajati. To prinaša spremembe tudi za evropska poslanca iz vrst LMŠ, Ireno Jovevo in Klemna Grošlja, ki bosta po združitvi del kvote GS.

Na letošnjih volitvah sta LMŠ s 3,72-odstotno podporo in SAB z 2,61-odstotno izpadla iz parlamenta. Še slabši rezultat sta stranki dosegli leta 2018 na občinskih volitvah, ko je LMŠ podprlo 2,48 odstotka volivcev, SAB pa 0,77. Predlagani strankarski kandidati za župane niso dobili zadostne podpore in obe stranki sta ostali brez županskih mest. Da so lokalne volitve glavni argument za njihovo združevanje, se ne zdi verjetno, saj SAB in LMŠ po občinah nimata niti enega župana in le nekaj občinskih svetnikov. Kakšen rezultat so dosegli na lokalnih volitvah 2018, si lahko ogledate tukaj.

Od rezultata na volitvah so odvisni tudi prihodki strank. Stranki LMŠ in SAB sta veliko bolj uspešni na državni ravni kot pa na občinski. V spodnji grafiki si lahko ogledate letno strukturo prihodkov stranke SAB in LMŠ od leta 2017 do 2021.

LMŠ in SAB do konca meseca v GS

V SAB bodo o tem odločali na dopisnem kongresu prihodnji teden, med 13. in 15. junijem, z odločitvijo obeh strank pa se bo nato seznanil še kongres stranke Gibanje Svoboda. Formalno združitev vseh treh strank je tako mogoče pričakovati še do konca meseca, združitveni kongres pa pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Vse tri stranke so sicer uradne postopke združevanja sprožile kmalu po aprilskih državnozborskih volitvah. Izvršna odbora LMŠ in SAB sta v začetku maja sprejela sklep, s katerim sta svetu stranke predlagala, da podpre predlog Gibanja Svoboda za združevanje socialno-liberalnih strank in pooblasti predsednike strank za podpis ustreznih dokumentov za začetek postopka. Odločitev o združevanju morajo zdaj potrditi še najvišji organi vseh treh strank.