Vsak državljan Avstrije bo dobil tisoč evrov pomoči zaradi inflacije

Avstrijska vlada je vsakemu državljanu obljubila vsaj tisoč evrov nepovratne pomoči zaradi visoke inflacije, poroča Bloomberg. Državo bo to do konca letošnjega leta in v letu 2023 stalo šest milijard evrov, vlada pa načrtuje tudi za dodatnih 22 milijard evrov davčnih olajšav do leta 2026. Vlada je tudi obljubila, da bo nadaljevala program subvencioniranja električne energije in zemeljskega plina.

"Živimo v težkih časih in ljudem želimo dati nazaj denar, ki jim ga je vzela inflacija," je včeraj ob najavi ukrepov dejal avstrijski kancler Karl Nehammer. Analitiki darežljivost vlade sicer pripisujejo predvsem dejstvu, da jo glede na raziskave javnega mnenja podpira vse manj ljudi.