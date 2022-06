Razgaljena skrivnost ruskega plinskega kralja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksej Miller velja za enega najtesnejših zaupnikov Vladimirja Putina. Skupaj, eden na čelu Rusije in eden na čelu njenega največjega podjetja, delata že več kot dve desetletji.

Aleksej Miller velja za enega najtesnejših zaupnikov Vladimirja Putina. Skupaj, eden na čelu Rusije in eden na čelu njenega največjega podjetja, delata že več kot dve desetletji. Foto: Guliver Image

Aleksej Miller, dolgoletni prvi mož ruskega energetskega giganta Gazprom, od katerega tako rekoč vsa celinska Evropa kupuje naravni plin, je prek zapletene mreže sodelavcev in nekdanjih obveščevalcev v davčne oaze ter nepremičnine "pospravil" okrog tri milijarde ruskega državnega premoženja. To najverjetneje ni nobeno presenečenje za rusko opozicijo in druge nasprotnike režima v Moskvi, ki že dolgo opozarjajo, da imajo najtesnejši prijatelji ruskega predsednika Vladimirja Putina, med katere spada tudi Aleksej Miller, rusko državno plinsko industrijo na čelu z Gazpromom za svojo osebno banko.

Vladimir Putin je svojega dobrega prijatelja in zaupnika Alekseja Millerja na čelo Gazproma postavil leta 2001. Ta je tako rekoč takoj začel spreminjanje Gazproma v svoje osebno podjetje in hkrati v vazala Kremlja. V manj kot letu dni po prihodu Millerja je bilo zamenjano tako rekoč vse ključno osebje. Mnogi novinci na vodilnih položajih so bili tako ali drugače povezani s Putinom.

Do leta 2005 je Gazprom ponovno uradno prešel v večinsko državno last. Z monopolizacijo ruskega energetskega sektorja in močno prisotnostjo v drugih panogah je Gazprom postal korporacija z najvišjimi prihodki v Rusiji.

Aleksej Miller je kot šef Gazproma postal eden najbolj vplivnih in tudi najbolje plačanih ruskih podjetnikov. Leta 2014 je z letno plačo v višini 27 milijonov ameriških dolarjev zaslužil več od vseh drugih direktorjev v Rusiji. Foto: Guliver Image

Millerju so ne le v domači Rusiji, temveč tudi v mednarodnem pogledu mnogi priznavali dobro vodenje in učinkovitost pri preobrazbi Gazproma iz domnevno koruptivnega in plačevanju davkov ogibajočega se podjetja, ki je nastalo na pogorišču Sovjetske zveze, v največjo plinsko družbo na svetu.

Toda danes 60-letni doktor ekonomije je Gazprom, tako razkriva najnovejše poročilo ruskega preiskovalnega portala Proekt, najverjetneje na skrivaj uporabljal tudi kot lastno banko in si z oškodovanjem ruske državne blagajne nagrabil premoženje v višini blizu treh milijard evrov, ki ga zanj upravlja mreža poznanstev.

Miller naj bi bil tako pravi lastnik enega najdražjih domovanj v Rusiji, vile in posesti v moskovski elitni soseski Greenfield, katere vrednost je ocenjena na blizu 230 milijonov evrov. Miller in njegova žena, Putinova nekdanja tajnica, tja redno potujeta s helikopterjem, na posestvu pa je tudi konjušnica. Miller je znan kot velik ljubitelj dirkalnih konj.

Posest v Moskvi, ki naj bi jo redno obiskoval oziroma naj bi tam živel Aleksej Miller, je vredna kar 240 milijonov dolarjev oziroma 228 milijonov evrov. Foto: Proekt

Ob luksuzni vili, pravzaprav palači, je Miller povezan še z dvanajstimi drugimi luksuznimi nepremičninami, katerih skupna vrednost verjetno presega milijardo evrov (koliko so vredne nekatere, je po navedbah ruskih preiskovalcev nemogoče oceniti).

Ruski raziskovalci so Millerja povezali tudi z nekaterimi podjetji s sedeži v davčnih oazah, na primer na Sejšelih in Cipru, ki so na tak ali drugačen način še vedno povezana z Gazpromom oziroma vanje še vedno odteka premoženje ruskega plinskega giganta.

Gazprom je imel zaradi naraščanja cen energentov v letu 2021 rekorden dobiček. Kljub vojni v Ukrajini mu za zdaj dobro kaže tudi letos. Na fotografiji sedež družbe Gazprom v Sankt Peterburgu. Foto: Guliver Image

Uradni je glavni nekdanji obveščevalec z zelo dobrimi zvezami

Miller uradno ni lastnik ničesar od naštetega. Po ugotovitvah Proekt vse niti v rokah drži nekdanji ruski obveščevalec in tajni agent Sergej Tregub. Šlo naj bi za zelo dobro povezanega človeka, ki prek mreže slamnatih podjetij upravlja premoženje v višini približno treh milijard evrov. Torej približno toliko, kolikor naj bi znašalo skrito premoženje Alekseja Millerja. Kako je Tregub povezan z Millerjem, ni znano, je pa nekoč odgovarjal ljudem, ki so precej višje v hierarhiji ruskih pomembnežev kot šef Gazproma, piše Proekt.

Za Treguba pri upravljanju milijard dela mreža ljudi, med katerimi so njegovi sorodniki in nekdanji sodelavci iz obveščevalskih in vojaških krogov. Med njimi je celo Tregubov osebni šofer, ki je uradno lastnik več kot 600 milijonov evrov vrednega Tregubovega deleža v družbi Gazstroyprom.

Preberite tudi: