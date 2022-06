Šef agencije za energijo: Evropejci, takoj se pripravite. To je šele začetek.

Evropa se mora takoj pripraviti na to, da bo Rusija to zimo izklopila ves izvoz plina v regijo, meni vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol, ki je vlade pozval, naj si prizadevajo za zmanjšanje povpraševanja in ohranitev jedrskih elektrarn. Rusija morda poskuša preprečiti državam, da bi pred zimo napolnile skladišča, je opozoril.

Fatih Birol je pojasnil, da bi zmanjšanje zalog v zadnjih tednih, ki ga je Kremelj pripisal vzdrževalnim delom, dejansko lahko bil začetek širših rezov, namenjenih preprečevanju polnjenja skladišč.

"Evropa bi morala biti pripravljena, če bo ruski plin popolnoma odrezan," je dejal v intervjuju za Financial Times. "Bolj ko se bližamo zimi, bolj razumemo namere Rusije," je dodal.

Fatih Birol je vodja Mednarodne agencije za energijo. Foto: Reuters

Države EU si prizadevajo za ponovno polnjenje skladišč, Nemčija upa, da bo do novembra dosegla 90-odstotno zmogljivost. Iz Nemčije, Avstrije in Nizozemske, Švedske in Danske so sporočili, da so začeli s prvo fazo svojega načrta za ohranjanje zalog plina, a noben od načrtov še ne vključuje varčevanja z energenti.

Države članice si prizadevajo tudi za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, ​​tako da nabavljajo plin iz drugih držav, vključno z ZDA, in pospešujejo prehod na obnovljivo energijo, čeprav so uradniki priznali, da postopno opuščanje ruske nafte in plina pomeni kuriti več premoga in ohranjati jedrske elektrarne.

Birol je dejal, da nujni ukrepi, ki so jih sprejele evropske vlade za zmanjšanje povpraševanja po energiji, verjetno niso šli dovolj daleč, in pozval države, naj si prizadevajo za ohranitev oskrbe z energijo.

Dobavo so prekinili več državam

Moskva je v zadnjih tednih zmanjšala ali celo prekinila dobavo plina več državam EU kot odgovor na njihovo odločitev, da uvede sankcije proti Kremlju zaradi invazije na Ukrajino.

Dobava ruskega plina v Evropo po plinovodu Severni tok 1, ki poteka pod Baltskim morjem do Nemčije, se zmanjšuje. Prejšnji teden je ruska državna energetska družba Gazprom objavila drugo zmanjšanje plina, ki se prevaža po plinovodu, s čimer se je dobava zmanjšala na samo 40 odstotkov zmogljivosti.

Italijansko energetsko podjetje Eni je poročalo o prepolovitvi dobave plina Gazproma v Italijo. Iz Rusije uvozijo približno 40 odstotkov plina. Medtem je francoski operater omrežja GRTgaz sporočil, da Francija od sredine maja ni prejela popolnoma nič ruskega plina prek Nemčije.

Evropa je od začetka ruskega napada na Ukrajino zmanjšala svojo odvisnost od ruskega plina za polovico, s 40 odstotkov na 20 odstotkov.

IEA je sicer ena prvih uradnih institucij, ki je Rusijo že lani obtožila manipuliranja z zalogami plina, ki jih dobavlja Evropi.