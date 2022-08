Ruskim hokejskim klubom zaradi sankcij zmanjkuje opreme

Ruski hokejski klubi iz celinske lige KHL so se znašli v težavah zaradi pomanjkanja opreme, ki je posledica sankcij zaradi ruskega napada na Ukrajino. Potem ko so ruski trg zapustila multinacionalke, kot sta Nike in Adidas, nekaterim hokejskim klubom primanjkuje dresov, rokavic, palic in zaščitnih čelad.

"Vsi ruski klubi v KHL imajo te težave. Nekateri so jih premostili tako, da so pokupili vso opremo in druge pripomočke, ki so bili še na voljo v trgovinah. Premalo je ne le dresov, ampak tudi rokavic, hokejskih palic in čelad," je za rusko tiskovno agencijo Tass povedal predsednik lige KHL Aleksej Morozov.

Liga KHL je bila ustanovljena leta 2008 v Rusiji, zdaj v njej igra 22 poklicnih ekip, 19 jih je iz Rusije, po ena pa iz Belorusije, Kitajske in Kazahstana.

Zelo podobne težave imajo tudi ruski boksarski klubi, ki prav tako ne morejo kupiti nove opreme.

Ameriško in nemško podjetje Nike in Adidas sta se z ruskega trga umaknili junija letos, številni drugi proizvajalci športne opreme nameravajo to še storiti.

