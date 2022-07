Ugasnil slovaški klub, proti kateremu bi morala Olimpija odpreti ligo ICE

"V zadnjih mesecih smo se zavzeto trudili za ponoven vstop kluba v mednarodno hokejsko ligo ICE, medtem ko se je že vse pripravljalo na novo leto," so še zapisali. Bratislava Capitals so se imeli namen vrniti na veliko hokejsko sceno po tragičnem letu, v katerem so zaradi srčnega zastoja izgubili komaj 24-letnega hokejista Borisa Sadeckega, nato pa je samomor storil še 36-letni direktor kluba Dušan Pašek.

Po tragedijah se je klub umaknil iz vseh tekmovanj, danes pa je dokončno zaprl vrata. "Pred nekaj tedni pa se je začela negativna medijska kampanja, katere cilj je diskreditacija blagovne znamke iClinic in nekaterih njenih zdravnikov," so o razlogih za zaprtje kluba navedli Slovaki. "Klub je do zadnjega verjel v preobrat razmer, a želi biti pošten do lige. Zato z obžalovanjem sporočamo, da klub iClinic Bratislava Capitals končuje svoje aktivnosti," so še dodali.

Prav Bratislava Capitals so bili sicer prvi tekmeci ljubljanskih zmajev v novi sezoni lige ICE, ta se bo s prvim krogom začela 16. septembra.

