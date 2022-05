Bratislava naslednjo sezono ponovno v ligi ICEHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo najmočnejše hokejske lige v regiji ICE je danes sporočilo, da bo v prihodnji sezoni ponovno del tekmovanja tudi Bratislava Capitals. Ekipa iz slovaške prestolnice je novembra zaradi serije nesrečnih dogodkov, ki so klub prizadeli v tistem času, izstopila iz lige, danes poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vzrok za izstop slovaškega kluba je bila smrt 24-letnega hokejista Borisa Sadeckega. Ta je v začetku novembra umrl v bolnišnici, kamor so ga nekaj dni prej pripeljali, ko je na tekmi med Bratislavo in Dornbirnom doživel srčni zastoj. Le dva dni pozneje je umrl tudi 36-letni direktor kluba Dušan Paška, ki je po poročanju slovaških medijev storil samomor.

Bratislava je nato izstopila iz regionalne lige, a bodo v naslednji sezoni v njej ponovno sodelovali. Kot je v izjavi zapisalo vodstvo lige, so Slovaki zagotovili vsa potrebna jamstva za sodelovanje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V sezoni 2021/22 je v ligi prvič igrala tudi SŽ Olimpija in se prebila do četrtfinala. V prihodnji sezoni pa bi se lahko Ljubljančanom pridružili še Jeseničani, ki so v začetku maja zaprosili za sodelovanje v ligi ICE.

Vodstvo lige trenutno preučuje možnosti za vključitev Jeseničanov, kar pomeni predvsem njihovo finančno in tehnično zmožnost sodelovanja v regionalni ligi.

