Gostitelji začeli s prepričljivo zmago, branilci naslova ugnali Nemce

Najvišjo zmago uvodnega dne so vknjižili gostitelji Finci. S 5:0 so odpravili Norvežane. Foto: Guliverimage

Na Finskem se je začelo 85. svetovno prvenstvo elite skupine v hokeju. Gostitelji so ga odprli z zanesljivo zmago nad Norvežani (5:0), branilci naslova Kanadčani pa z zmago s 5:3 nad Nemci. Na popoldanskih tekmah so Američani s 4:1 premagali Latvijo, Slovaki pa s 4:2 Francijo.

Gostitelji letošnjega svetovnega prvenstva, aktualni svetovni podprvaki Finci so domače prvenstvo odprli z zanesljivo zmago nad Norvežani. Skandinavce so odpravili s 5:0, Jussi Olkinuora je zaustavil vseh 20 strelov tekmeca, medtem ko so jih Finci na gol sprožili 32. Pod zadetke se je podpisalo pet različnih strelcev, Toni Rajala je golu dodal še dve asistenci.

Kanadčani so branjene naslova svetovnih prvakov začeli z zmago nad Nemčijo. Foto: Guliverimage Na drugem večernem srečanju so se predstavili branilci naslova Kanadčani, ki so pred zadnjo tretjino vodili s 5:1, v zadnjih 20 minutah pa so Nemci izkoristili dve številčni prednosti in ublažili uvodni poraz. Kanada je slavila s 5:3.

Na prvi tekmi v Tampereju, ki bo gostil tudi zaključne boje, sta palice prekrižali ZDA in Latvija. Bronasti z zadnjega SP Američani so slavili s 4:1. Velik korak k zmagi so naredili v prvih 12. minutah, po katerih so vodili s 3:0, v začetku druge tretjine so vodstvo zvišali na 4:0. Latvijci so imeli svoje priložnosti, a je odlično razpoloženega Straussa Manna, ki si kruh služi na Švedskem, uspelo premagati le Andrisu Dzerinsu, ki je v začetku tretje tretjine postavil končnih 4:1.

Bronasti z zadnjega svetovnega prvenstva Američani so za začetek s 4:1 premagali Latvijo. Foto: Guliverimage

V Helsinkih sta uvodno srečanje odigrali Slovaška in Francija, ta bi prvotno morala nastopati v drugem kakovostnem razredu v Ljubljani, a so jo po kazni Rusiji in Belorusiji preselili v elito. Slovaki so v začetku druge tretjine povedli z 2:0, na kar so galski petelini odgovorili z izenačenjem, Samuel Takač je pred drugim odmorom poskrbel za novo slovaško vodstvo (3:2). Francozi so ob koncu iskali izenačenje brez vratarja, kar je izkoristil Pavol Regenda in osem sekund pred iztekom rednega dela z zadetkom v prazen gol postavil rezultat obračuna 4:2.

Skupina A (Helsinki): Kanada, Nemčija, Švica, Slovaška, Danska, Kazahstan, Italija, Francija

Skupina B (Tampere): Finska, ZDA, Švedska, Češka, Latvija, Norveška, Velika Britanija, Avstrija

Prvak bo znan 29. maja, že prej pa, kdo bo 2023 gostil elito Slovenija in Madžarska skupaj kandidirata za gostiteljstvo elite 2023. Foto: Grega Valančič/Sportida

Predtekmovanje bo trajalo do 24. maja, zadnjeuvrščeni reprezentanci bosta izpadli v nižji rang tekmovanja, divizijo I, skupino A. Zmagovalec prvenstva bo znan 29. maja. V lanskem finalu je Kanada premagala gostiteljico letošnjega SP Finsko po podaljšku, bron je pripadel Američanom.

Čeprav Slovenci na Finskem ne igrajo, pa bodo na prizorišču prvenstva sprejeli odločitev, ki bi lahko razveselila Slovence. Prihodnje SP elite bi moralo biti v Sankt Peterburgu, a je IIHF Rusom odvzela gostiteljstvo, tako da prihodnji gostitelj še ni znan. Za to se skupaj potegujeta Slovenija in Madžarska, ki sta oddali skupno kandidaturo. O sogostiteljstvu elite 2023 razmišljajo tudi Latvijci (gostili so jo lani), in sicer bi moči združili s Finci.

Odločitev o tem, kdo bo gostitelj, bo znana v zadnjih dneh prvenstva na Finskem.