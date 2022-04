Slabe pol leta po dvojni tragediji v slovaškem klubu Iclinic Bratislava Capitals, ko je najprej umrl hokejist Boris Sadecki, dva dni zatem pa si je življenje vzel generalni direktor Dušan Pašek, je o zahtevnem novembru in mesecih, ki so sledili, spregovoril trener kolektiva Peter Draisaitl.

Za slovaškim hokejskim klubom Iclinic Bratislava Capitals so žalostni in stresni meseci, ki bi si jih težko zamišljali tudi v najhujši noči mori. Črni oblaki so se nad kolektiv začeli zgrinjati konec oktobra, ko se je med tekmo proti Dornbirnu zgrudil Boris Sadecki. Zdravstveno osebje ga je dolgo oživljalo in prepeljalo v bolnišnico, kjer je nekaj dni zatem umrl. Kot je pozneje sporočila njegova družina, je vnetje srčne mišice pripeljalo do srčnega zastoja in smrti.

Dva dni po smrti komaj 24-letnega športnika je klub prizadela nova tragedija. Pri 36 letih si je življenje vzel generalni direktor in podpredsednik Dušan Pašek, ki se je čutil sokrivega za smrt Sadeckega, saj naj bi bil seznanjen s tem, da se hokejist pred tekmo ni počutil najbolje.

Za Petrom Draisaitlom je najtežje trenersko obdobje kariere. Foto: Sportida

Nikoli ne bo pozabil prizora z usodne tekme

Slovaški klub je po dveh tragedijah zaprosil za prekinitev sodelovanja na ostalih tekmah v tej sezoni IceHL in se umaknil. Pet mesecev pozneje je o travmatični izkušnji za Sportnews.bz spregovoril trener kluba iz Bratislave Peter Draisaitl.

"Sprva nisem pomislil na resnejšo stvar, saj sem videl le, da je Boris padel na tla. A kaj hitro sem ugotovil, da nekaj ni v redu. Nikoli ne bom pozabil prizora, kako je Boris ležal pred nami, zdravniki pa so se eno uro borili za njegovo življenje," se je usodnega 29. oktobra spomnil na Češkem rojeni nemški strateg in se dotaknil šokov, ki sta sledila.

Žalovali so za Borisom, nato pa nov šok Po smrti mladega hokejista si je življenje vzel generalni direktor kluba Dušan Pašek. Foto: Guliverimage

"Bilo je kot v slabem filmu. Enostavno nismo hoteli verjeti, nismo mogli verjeti, kaj se dogaja. Žalovali smo za Borisom, nato pa še smrt Dušana. Nismo pričakovali, da bo izbral to pot. Želeli smo pomagati fantom, ki so bili v šoku, dogovorili smo se za sestanek, na katerega bi moral priti tudi Dušan, a ga ni bilo. Mislili smo, da ga ni, ker potrebuje čas zase, da si želi miru," je za Sportnews.bz pripovedoval 56-letnik in dodal, da so vsem v klubu lahko ponudili le pomoč v obliki pogovora in psiholoških terapij. "Ni recepta za to, kako predelati takšne stvari, kako žalovati in obvladovati žalost. Vsak se procesa loti po svoje."

Slovaško moštvo je po dvojni tragediji predčasno končalo sezono v IceHL, v katero naj bi se vrnilo v prihodnji sezoni. Foto: Guliverimage

Vse skupaj predelal v Bratislavi, kjer bo najverjetneje vztrajal

Oče odličnega NHL-ovca Leona Draisaitla je tudi po izstopu iz lige in predčasnem koncu sezone ostal na Slovaškem, kjer je poskušal predelati najzahtevnejše obdobje trenerske kariere. Zdaj pogleduje proti prihodnji sezoni, za katero pravi, da je zelo verjetno, da bo Iclinic Bratislava Capitals spet igral v IceHL, sam pa bo, kljub kar nekaj drugim ponudbam, najverjetneje ostal za trenerskim krmilom.