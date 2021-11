Slovaški klub po tragediji napovedal začasni tekmovalni umik

Slovaški hokejski klub iz Bratislave preživlja izjemno zahtevne čase. Sredi preteklega tedna je najprej umrl njihov hokejist Boris Sadecky, nato je samomor storil direktor Dušan Pašek. Tekme preteklega tedna iClinic Bratislava Capitals so prestavili, a, kot kaže, je slovaško moštvo že odigralo zadnji dvoboj IceHL te sezone.

V tej sezoni ne bodo nadaljevali s tekmami

"Zaradi tragičnih dogodkov, ki so v zadnjih dneh prizadeli naš klub, smo se odločili, da vodstvo IceHL zaprosimo za prekinitev sodelovanja na ostalih tekmah v tej sezoni. Klub se je odločil, da v tej sezoni ne bo nadaljeval s tekmami. Čakamo povratne informacije vodstva lige," so na družbenem omrežju dali vedeti, da želijo v teh težkih trenutkih predčasno končati sezono.

Zahvala igralcem, verjamejo, da bodo navijači razumeli

"Za zdaj se zahvaljujemo našim igralcem za vložen trud in hokejska srca, ki so jih na vsaki tekmi pustili na ledu. Verjamemo, da bodo navijači razumeli to odločitev in nas podprli v tem težkem času," so še zapisali.

Vodstvo tekmovanja se uradno še ni odzvalo.